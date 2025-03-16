У міністра закордонних справ Андрія Сибіги є два позаштатних радники – Денис Коляда та Миколай Сєрга. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Главком", де отримали відповідь на запит від начальника управління кадрового менеджменту МЗС.

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Музикант Коля Сєрга виконує обов'язки на посаді позаштатного радника ще від 7 грудня 2024 року. Наразі він не коментував цю інформацію у своїх соцмережах.

Чим відомий Коля Сєрга

Музикант народився у Чернівцях, його дитинство пройшло в Одесі. З юних років проявляв талант до творчості. Грав у команді КВК, а згодом заснував власний колектив і став резидентом Comedy Club Odessa.

Коля Сєрга був учасником "Фабрики зірок 3" та посів у фіналі третє місце. Згодом став ведучим тревел-шоу "Орел і решта".

Коля Сєрга певний час розвивався та працював у Росії, а у 2015 році був ведучим фестивалю у тимчасово окупованому Криму. Вже після повномасштабного вторгнення він зізнавався, що "не сприйняв початок війни".

На третій день повномасштабної війни Коля Сєрга поповнив лави ЗСУ. Згодом став співзасновником "Культурного десанту", де зібрав військових-митців, що підтримують побратимів на всій лінії фронту.

Зауважимо, чимало знаменитостей захищають Україну. Минулого місяця відомий український співак Міша Крупін долучився до ЗСУ. Зараз він проходить базову військову підготовку.