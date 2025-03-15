Також він показав архівні кадри з того періоду. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Олега Михайлюти.

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Це був третій день головного кіпішу мого життя, було трохи лячно, але я розумів, що бігти ніхто нікуди не буде,

— поділився музикант у своєму дописі.

Фагот зізнався, що не мав наміру міняти мікрофон на зброю, але обставини змусили його опановувати військову справу.

Я не хочу нікого вбивати, але коли тебе хочуть знищити, а ти хочеш жити, вибору в тебе не багато, і ти ідеш та вчишся,

— наголосив Михайлюта.

Артист висловив подяку своїм побратимам за підтримку та розуміння в ті складні дні та віддав шану всім українським добровольцям, які стали на захист країни.

Для довідки! Співак був у батальйоні "Реванш", але на "нуль" його не відправляли, бо Олег був очільником батальйону по інших справах. Згодом артист пішов волонтерити та збирати гроші концертами на потреби армії. Водночас Фагот заявляв, якщо буде потреба повернутись до війська, то він це зробить і вже готується до такого розвитку подій.

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