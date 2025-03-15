Также он показал архивные кадры с того периода. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Олега Михайлюты.

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Это был третий день главного кипиша моей жизни, было немного страшно, но я понимал, что бежать никто никуда не будет,

– поделился музыкант в посте.

Фагот признался, что не собирался менять микрофон на оружие, но обстоятельства заставили его осваивать военное дело.

Я не хочу никого убивать, но когда тебя хотят уничтожить, а ты хочешь жить, выбора у тебя не много, и ты идешь и учишься,

– подчеркнул Михайлюта.

Артист выразил благодарность своим собратьям за поддержку и понимание в те сложные дни и отдал дань уважения всем украинским добровольцам, которые стали на защиту страны.

Для справки! Певец был в батальоне "Реванш", но на "ноль" его не отправляли, потому что Олег был главой батальона по другим делам. Впоследствии артист пошел волонтерить и собирать деньги концертами на нужды армии. В то же время Фагот заявлял, если будет необходимость вернуться в армию, то он это сделает и уже готовится к такому развитию событий.

Напомним, недавно стало известно, где сейчас проходит службу актер Дмитрий Сова.