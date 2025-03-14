Знаменитость уже прокомментировала этот конфуз. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт исполнительницы.
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Так, на концерте в Полтаве Наталья Могилевская исполняла трек "Я танцевала". Певица была на каблуках, споткнулась и упала на спину. В то же время артисты, которые танцевали на сцене, помогли ей подняться. В конце концов, Могилевская не растерялась и продолжила дальше петь.
Так похудела, что уже падаю,
– иронично заметила в соцсетях Наталья.
Для справки! Накануне артистка рассказала, что похудела на 15 килограммов и надела платье, в котором восемь лет назад выступала на "Танцах со звездами".
Недавно о конфузе на концерте также рассказал народный артист Украины – Павел Зибров выступил пьяный на сцене.