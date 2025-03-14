Однажды артист пьяный вышел на сцену. Сообщает Show 24 со ссылкой на проект "НАОДИНЦІ".

Не пропустите Некоторые удивляются, – Павел Зибров честно назвал размер своей пенсии

Инцидент произошел в Трускавце, где Зибров остановился у друга, владельца санатория. Хозяин предложил артисту выпить с генеральным прокурором, который также был в гостях. Несмотря на запланированный концерт, Павел Николаевич согласился.

Сели втроем на лужайке. Пять рюмочек и потом чувствую в одну минуту, что меня нет. Я пьяненький сразу в театр, лег на стульчики, чтобы привести себя в чувство. Но 40 минут мне ничего не дало. И звукорежиссер говорит: "Только ничего не говорите, не говорите". После первой песни я говорю: "Добрый вечер, уважаемые друзья..." И тут крики такие: "Он пьян. Стыдно",

– вспомнил артист.

Зибров признался, что никогда в жизни не испытывал такого стыда.

Я чувствую, что в туфлях у меня мокро, меня потом пробило. И я протрезвел. И я соврал на публику, что у меня была температура, меня накололи обезболивающим и, возможно, язык немножечко подводил меня. Но это был стыд,

– отметил Зибров.

В то же время он добавил, что в целом никогда не имел проблем со злоупотреблением алкоголем, хотя иногда может выпить немного коньяка, работая над музыкой ночью.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

Заметим, недавно стало известно, что у Александра Волошина, который сбежал из Украины, были проблемы с алкоголем и наркотиками.