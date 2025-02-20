До того ж співак показався у військовій формі. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Міші Крупіна.

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Так, спершу співак вийшов в інстаграм сторіс, де повідомив, що має дещо сказати своїм шанувальникам. Він закликав їх не скиглити й показав речі з якими вирушив проходити БЗВП.

Міша Крупін проходить БЗВП / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Згодом він також поширив допис на своїй сторінці в інстаграмі, де постав у військовій формі.

Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!,

– написав під публікацією артист.

У коментарях під постом його підтримали українські зірки. Серед них – співачка Alyona alyona, блогер Олексій Дурнєв, шоумен Анатолій Анатоліч та інші.



Українські зірки підтримали Мішу Крупіна / Скриншот з інстаграму

Що відомо про вступ Міші Крупіна до ЗСУ

У липні 2024 року музикант оголосив, що йде добровольцем на службу до Збройних Сил України. Перший крок артист зробив, звернувшись до територіального призовного пункту в Харкові, де його направили на військово-лікарську комісію.

Процес оформлення розгортався поетапно, і в серпні Крупін пройшов медичний огляд. Очікувалося, що у вересні він повернеться до призовного пункту для проходження подальшого військового вишколу.

Однак цьому процесу завадили проблеми зі здоров'ям. "Наразі моя придатність до служби перебуває на стадії перегляду. Існують фактори, які викликають затримку в цьому процесі", – пояснював тоді Міша Крупін ситуацію зі своєю мобілізацією.

Зауважимо, також стало відомо, що зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін теж мобілізувався до лав ЗСУ.