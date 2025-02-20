Актор студії "Квартал 95", тренер та учасник "Ліги сміху" Ігор Ласточкін під час повномасштабної війни активно допомагав війську, а тепер вирішив і сам долучитися до ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.
До слова У мене немає жодної секунди спокою, – Ада Роговцева про війну та онука, який служить у війську
Ігор Ласточкін опублікував у мережі фото, на якому показав зброю та свій військовий квиток.
Складні часи народжують сильних людей!
– написав комік.
До свого допису Ласточкін додав хештег "один з 4%", іронізуючи над заявою президента США Трампа про те, що підтримка Володимира Зеленського нібито зменшилася до 4%.
Ігор Ласточкін мобілізувався / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна
Українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна написала, що має за честь бути з Ласточкіним в одній бригаді. Відомо, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр". Вочевидь, там зараз проходить службу й Ігор Ласточкін.
Зірки, гумористи, друзі та колеги дякують Ігорю в коментарях та підтримують його.
- Артем Дамницький: "А для диванних експертів знову все не так. Бережи себе";
- Віктор Перунський: "Моя повага";
- Олег Свищ: "Бережи себе, Ластік";
- Катя Нікітіна: "Бережи себе. Ти потужний";
Що відомо про Ігоря Ласточкіна
- Гуморист народився в Казахстані, згодом його сім'я переїхала до Ташкенту, а ще пізніше Ігор переїхав до України. З самого початку навчання його цікавило КВК та гумор.
- У 2008 році став частиною колективу "Дніпро". Він брав участь у проєктах "Ліга сміху", "Розсміши коміка", "Країна У". У 2018 році переміг у "Танцях з зірками".
- Ігор Ласточкін розповідав, що його батько і брат живуть в Росії. Він припинив спілкування з ними. Також гуморист розкаявся за роботу в Росії після 2014 року. Він волонтерив та активно допомагав ЗСУ.