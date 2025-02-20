Актор студії "Квартал 95", тренер та учасник "Ліги сміху" Ігор Ласточкін під час повномасштабної війни активно допомагав війську, а тепер вирішив і сам долучитися до ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

До слова У мене немає жодної секунди спокою, – Ада Роговцева про війну та онука, який служить у війську

Ігор Ласточкін опублікував у мережі фото, на якому показав зброю та свій військовий квиток.

Складні часи народжують сильних людей!

– написав комік.

До свого допису Ласточкін додав хештег "один з 4%", іронізуючи над заявою президента США Трампа про те, що підтримка Володимира Зеленського нібито зменшилася до 4%.



Ігор Ласточкін мобілізувався / Фото з інстаграму Ігоря Ласточкіна

Українська військовослужбовиця Ангеліна Безотосна написала, що має за честь бути з Ласточкіним в одній бригаді. Відомо, що вона служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр". Вочевидь, там зараз проходить службу й Ігор Ласточкін.

Зірки, гумористи, друзі та колеги дякують Ігорю в коментарях та підтримують його.

Артем Дамницький: "А для диванних експертів знову все не так. Бережи себе";

Віктор Перунський: "Моя повага";

Олег Свищ: "Бережи себе, Ластік";

Катя Нікітіна: "Бережи себе. Ти потужний";

Що відомо про Ігоря Ласточкіна