Актер студии "Квартал 95", тренер и участник "Лиги смеха" Игорь Ласточкин во время полномасштабной войны активно помогал армии, а теперь решил и сам присоединиться к ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.
К слову У меня нет ни секунды покоя, – Ада Роговцева о войне и внуке, который служит в армии
Игорь Ласточкин опубликовал в сети фото, на котором показал оружие и свой военный билет.
Сложные времена рождают сильных людей!
– написал комик.
К своему сообщению Ласточкин добавил хэштег "один из 4%", иронизируя над заявлением президента США Трампа о том, что поддержка Владимира Зеленского якобы уменьшилась до 4%.
Игорь Ласточкин мобилизовался / Фото из инстаграма Игоря Ласточкина
Украинская военнослужащая Ангелина Безотосная написала, что имеет честь быть с Ласточкиным в одной бригаде. Известно, что она служит в 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр". Очевидно, там сейчас проходит службу и Игорь Ласточкин.
Звезды, юмористы, друзья и коллеги благодарят Игоря в комментариях и поддерживают его.
- Артем Дамницкий: "А для диванных экспертов опять все не так. Береги себя";
- Виктор Перунский: "Мое уважение";
- Олег Свищ: "Береги себя, Ластик";
- Катя Никитина: "Береги себя. Ты мощь";
Что известно об Игоре Ласточкине
- Юморист родился в Казахстане, впоследствии его семья переехала в Ташкент, а еще позже Игорь переехал в Украину. С самого начала обучения его интересовало КВН и юмор.
- В 2008 году стал частью коллектива "Днепр". Он участвовал в проектах "Лига смеха", "Рассмеши комика", "Страна У". В 2018 году победил в "Танцах со звездами".
- Игорь Ласточкин рассказывал, что его отец и брат живут в России. Он прекратил общение с ними. Также юморист раскаялся за работу в России после 2014 года. Он волонтерил и активно помогал ВСУ.