Український співак Михайло Хома, відомий також як Дзідзьо, опублікував нове фото. Про це пише 24 Канал з посиланням на його сторінку.

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Днями мама артиста відсвяткувала день народження, тож з цієї нагоди зірковий син присвятив їй зворушливий допис, привітав і подякував за любов і турботу.

Михайло Хома поділився фото зі своєю мамою. Він зізнався, що це тогорічний осінній знімок – тоді Галина Янівна приїжджала до нього в гості до Києва. Вже тривалий час жінка живе у Португалії.

У нас так мало спільних фото, треба зустрічатися частіше! Як мама завжди каже: "Час не приходить, а минає"… І це правда. Тому бережімо найдорожчих і цінуймо кожну мить разом,

– підкреслив Дзідзьо.



Дзідзьо з мамою / Фото з інстаграму Дзідзьо

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