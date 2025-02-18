Попри те, що артист доволі неохоче ділиться темою народження третьої дитини, цього разу все ж вирішив розкрити деякі деталі. Виявилось, що дружина народжувала в бомбосховищі, пише 24 Канал з посиланням на шоу "Ранок у великому місті".

Важливо За життя зірки фільму "Ля Палісіада" борються в реанімації: що сталось з Олейниковою

Артист був присутній на пологах. Напередодні народження дитини Київ опинився під масованим обстрілом. Через це пара ухвалила рішення щодо того, щоб пологи одразу проходили в бомбосховищі без зайвих ризиків.

Я був на пологах, дружина народжувала в бомбосховищі, бо саме за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили, щоб одразу народжували в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл,

– розповів Монатік.

Зіркове подружжя повідомило про поповнення в родині напередодні Різдва, опублікувавши святкове сімейне фото. Наразі вони приховують ім'я та обличчя малюка.

Дмитро Монатік з родиною / Фото з інстаграму артиста

Хоч пара й не розкриває імені малюка, співак все ж поділився історією того, як у них з'явився варіант для малечі. Виявилось, що ім'я наснилось Дмитру. Він прокинувся, назвав його дружині, а та одразу погодилась.

Співак жартома каже, що коли син виросте, то сам розповість про те, як його звати.