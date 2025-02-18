Несмотря на то, что артист довольно неохотно делится темой рождения третьего ребенка, в этот раз все же решил раскрыть некоторые детали. Оказалось, что жена рожала в бомбоубежище, пишет 24 Канал со ссылкой на шоу "Утро в большом городе".

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Артист присутствовал на родах. Накануне рождения ребенка Киев оказался под массированным обстрелом. Поэтому пара приняла решение о том, чтобы роды сразу проходили в бомбоубежище без лишних рисков.

Я был на родах, жена рожала в бомбоубежище, потому что именно за день до этого очень сильно лупили по Киеву, очень гремело. Попросили, чтобы сразу рожали в бомбоубежище, если вдруг будет обстрел,

– рассказал Монатик.

Звездные супруги сообщили о пополнении в семье накануне Рождества, опубликовав праздничное семейное фото. Сейчас они скрывают имя и лицо малыша.

Дмитрий Монатик с семьей / Фото из инстаграма артиста

Хотя пара и не раскрывает имени малыша, певец все же поделился историей того, как у них появился вариант для малыша. Оказалось, что имя приснилось Дмитрию. Он проснулся, назвал его жене, а та сразу согласилась.

Певец в шутку говорит, что когда сын вырастет, то сам расскажет о том, как его зовут.