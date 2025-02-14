Акторка і телеведуча Олена Кравець вперше за тривалий час показала батьків – Юрія та Надію Маляшенків. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

До слова Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге став батьком

Олена Кравець поділилась, що зробила цю сімейну світлину 27 травня 2019 року, коли її батько святкував ювілей – тоді йому виповнилося 80 років. Зараз тато акторки доглядає за своєю дружиною, мамою Олени, яка два роки тому мала серйозні проблеми зі здоров'ям.

Бачите, який парубок? А то! Зараз йому 86 і він ще більший мій герой, адже доглядає за коханням всього його життя, моєю мамою, яка два роки тому перенесла інсульт і тепер потребує піклування,

– чесно розповіла акторка.

Олена Кравець додала, що вирішила перевезти батьків ближче до себе. Наразі вони проживають у Кривому Розі.



Олена Кравець з батьками / Фото з інстаграму Олени Кравець

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