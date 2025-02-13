Мама Джамали 12 лютого відзначила день народження. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співачки.

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Так, Джа виставила ролик, де спершу можна побачити кадр, як її мати грає на фортепіано, а потім вона бадьоро танцює.

Хочу, щоб ти завжди посміхалася і танцювала все життя. Люблю тебе, моя головна жінко у світі,

– написала під відео виконавиця.

Цікаво зауважити, що цьогоріч свій день народження також відсвяткувала мама Руслани Лижичко, Ніна Аркадіївна. Їй на початку року виповнилося 75 років. Крім того, 25 січня день народження відзначила ще мама телеведучої Маші Єфросиніної.