Мама Маші Єфросиніної святкувала день народження 25 січня. Повідомляє 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Так, Марія Єфросиніна виставила в інстаграм-сторіс щире привітання для мами Людмили.

Один з найособливіших днів року для мене. День народження жінки, яка вміє не тільки насолоджуватися життям та любити безумовно, але й підзаряджає, як космічний генератор всіх, хто потрапляє в її поле – моєї фантастичної мами,

– зазначила телеведуча.

Вона також показала букет червоних троянд, який подарувала мамі.

Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, у січні свій день народження також відзначила мама Руслани Лижичко, Ніна Аркадіївна. Їй виповнилося 75 років. Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук теж нещодавно показав рідкісну світлину зі своєю мамою Світланою.