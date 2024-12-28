Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Вакарчука. На фото Святослав обіймає свою маму.

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Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати, твори, скільки можеш. Моя мама – прекрасна художниця і теж постійно творить. Я щасливий, коли вона натхненна,

– написав Святослав Вакарчук.

Люди у коментарях пишуть приємні слова лідеру гурту "Океан Ельзи" та його мамі:

"Красиві, талановиті люди! З мамою – одне обличчя".

"Золоті слова великої людини. Мамі низький уклін".

"Підтримую вашого тата, ваша творчість дає дихання і надію".

"Щастя вам! Мама має пишатися таким сином!"

"Святославе, ваша творчість назавжди у серці, бажаю сил і далі творити. Талановитий син талановитих батьків".

"Здоров'я та натхнення вам та вашій мамі! Дякуємо вам за вашу творчість!"

"Продовжуйте творити мистецтво, ваші плоди таланту захоплюють!"

Що відомо про родину Святослава Вакарчука