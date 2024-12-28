Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Вакарчука. На фото Святослав обіймає свою маму.
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Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати, твори, скільки можеш. Моя мама – прекрасна художниця і теж постійно творить. Я щасливий, коли вона натхненна,
– написав Святослав Вакарчук.
Люди у коментарях пишуть приємні слова лідеру гурту "Океан Ельзи" та його мамі:
- "Красиві, талановиті люди! З мамою – одне обличчя".
- "Золоті слова великої людини. Мамі низький уклін".
- "Підтримую вашого тата, ваша творчість дає дихання і надію".
- "Щастя вам! Мама має пишатися таким сином!"
- "Святославе, ваша творчість назавжди у серці, бажаю сил і далі творити. Талановитий син талановитих батьків".
- "Здоров'я та натхнення вам та вашій мамі! Дякуємо вам за вашу творчість!"
- "Продовжуйте творити мистецтво, ваші плоди таланту захоплюють!"
Що відомо про родину Святослава Вакарчука
- Нагадаємо, що Святослав Вакарчук народився 14 травня 1975 року в Мукачево, що на Закарпатті, у сім'ї відомого фізика Івана Олександровича та Світлани Олександрівни.
- Іван Вакарчук пішов з життя на початку квітня 2020 року. Чоловікові було 73 роки. Тоді лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що не стало його найближчої людини, батько розумів та знав співака, як ніхто інший.
- Іван Олександрович Вакарчук був міністром освіти й науки України у 2007-2010 роках. Також батько музиканта колись був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка.