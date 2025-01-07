Співачка публічно привітала маму зі святом та показала їхні рідкісні спільні фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Руслани.

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Так, Лижичко поширила допис-привітання та опублікувала три милі світлини з Ніною Аркадіївною.

Тобі 75, але це не про тебе. Ти завжди драйвова. Ти завжди світишся. Нема нічого, щоби перерізало між нами пуповину. Ми – одне ціле! Так було. Так є. І так буде завжди,

– зазначила виконавиця.

Вона додала, що щаслива бути донькою для своєї матері.

Нещодавно Руслана зі своїм чоловіком Олександром відзначили 29 річницю весілля.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук теж днями поділився рідкісним фото зі своєю мамою Світланою.