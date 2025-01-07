Він вже розсекретив його ім'я, точну дату народження, зріс та вагу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Вірастюка.

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Так, син у заслуженого майстра спорту України народився 6 січня о 15:55 у пологовому будинку в Чернівцях. Малюка назвали Ярослав.

По моїй лінії – п'ятий син. Зріст – 58 см, вага – 3850 грамів. Мама, син і татусь почуваються чудово,

– зазначив Вірастюка.



Василь Вірастюк вп'яте став татом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Мамою малюка, ймовірно, є нова кохана спортсмена Ірина з якою вони почали стосунки після початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, Василь Вірастюк має ще чотирьох дітей. Старший, Адам, від першого шлюбу, а двох синів, Олега та Олександра, спортсмену народила друга дружини. Крім того, у Василя є син Володимир від нових стосунків.