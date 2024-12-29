Крім того, вона показала їхнє рідкісне спільне фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Руслани.

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Пара вже 29 років разом.

Я найщасливіша, що в мене є ти, Олександре. З нашою річницею! Ти мій все! світ,

– написала виконавиця.

Як виявилося, фото подружжя було зроблено на Ай-Петрі в Криму.

Ми обов'язково з тобою (з чоловіком – 24 Канал) ще туди повернемося,

– додала Руслана.

Зауважимо, також 29 грудня річницю одруження відзначає Віталій Козловський зі своєю обраницею Юлією Бакуменко. Дружина артиста розповіла, як вони таємно узаконили свої стосунки.