Вона зізналася, чи змінилася після "Холостяка" і як реаліті-шоу вплинуло на її життя. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Інни Бєлєнь.

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Так, переможниця 13 сезону романтичного реаліті розповіла, що участь в шоу кардинально змінила її життя, наповнила його цікавими враженнями, новими знайомствами та важливими відкриттями.

Це був час трансформації, де я відкривала себе заново, проходила через неймовірні емоції та отримувала неоціненний досвід. Дивитися на себе в контексті проєкту – це дуже цікавий процес. Я бачила ті сторони себе, які раніше не помічала, і це дало мені новий погляд на власне життя. Цей період подарував мені багато важливого,

– зазначила Інна.

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Інна Бєлєнь висловилась про участь в шоу "Холостяк" / Скриншоти з інстаграму

Крім того, учасниця реаліті показала фото, які були зроблені за лаштунками "Холостяка". На кадрах можна побачити побачення Інни з Олександром, знайомство учасниці з друзями Олександра Терена та інші світлини.

Інна Бєлєнь показала фото з "Холостяка" / Скриншоти з інстаграму

Зауважимо, головний герой "Холостяк 13" теж вже прокоментував завершення проєкту. Як відомо, у фіналі за серце Олександра Терена боролися Анастасія Юзьвак та Інна Бєлєнь.

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