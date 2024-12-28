Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Терена. Військовослужбовець поділився, що проєкт став для нього цікавим досвідом, "ніби сон втілився у життя".

Не пропустіть Олександр Терен зробив свій вибір: хто переміг у 13 сезоні проєкту "Холостяк"

Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність: те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон,

– написав Олександр.

Ветеран російсько-української війни зауважив, що люди почали проживати його історію: одні раділи за чоловіка, інші – ненавиділи. Військовослужбовець зізнався, що, можливо, хотів би щось змінити. Зокрема, переглянув би свої певні слова чи дії на проєкті. "Але чи змінило б це щось у моєму житті?", – запитав Терен.

Цей проєкт став лакмусовим папірцем для мого оточення і суспільства загалом. Наскільки друзі готові прийняти мене в такій ролі? Наскільки суспільство готове сприймати нову реальність без того, щоб відводити очі чи ніяковіти?,

– висловився головний герой 13 сезону шоу "Холостяк".

Олександр Терен про проєкт "Холостяк"

Олександр подякував команді проєкту за те, що разом з ним пройшла цей шлях, дала військовому той лакмусовий папірець і спонукала мільйони глядачів щоп'ятниці дивитися найромантичніше шоу країни.

Чи став я іншим? Можливо. Я переглянув свої цінності та ставлення до інших людей. І навіть почав більше любити тварин. Знаю, що попереду ще багато всього. Часу зупинятися немає: проєкт завершено, але життя – ні. Живіть і любіть на повну, попри всі біди та незгоди, бо сьогодні – це все, що ми маємо,

– додав Терен.

Наприкінці Олександр Терен подякував глядачам за те, що вони разом з ним проживали цю частину історії. За словами чоловіка, їхня підтримка – неоцінена. Нагадаємо, що у фіналі військовий вибрав Інну Бєлєнь.