Лише зараз дружина артиста розповіла, як це було. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Бакуменко.

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З'ясувалося, що 29 грудня 2023 року Віталій Козловський відпросився зі служби.

Ми нікому нічого не сказали й поїхали розписуватися. Вчасно не виїхали, бо був сильний ракетний обстріл, РАЦС закрився, час змістився. Ми лягли ще доспати, тривогу скасували. З РАЦСу почали телефонувати й ми врешті зібрались бігом і поїхали сонні,

– розповіла Юлія.

Після цього молодята влаштували святковий сніданок, а потім вирушили обирати обручки. Проте і тут не обійшлося без несподіванок.

Приїхали, а тут знову тривога. І поки дочекалися, коли її скасують, і вибрали, було вже темно. Тільки тоді фото відправили рідним і повідомили новину,

– пригадала Бакуменко.

Завершився цей особливий день святковою вечерею з друзями.

Вони не знали, що будемо святкувати, був їм сюрприз. Бо насправді в цей день ще одна важлива дата – творча річниця Віталія,

– зазначила дружина виконавця.

Дружина Віталія Козловського розповіла, як вони таємно одружилися / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, цьогоріч подружжя вперше стало батьками. У Віталія та Юлії народився син Оскар, якому 25 грудня виповнилося 10 місяців.