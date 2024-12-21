Кожна історія – це не просто радісна подія в житті зірок, а й символ незламності українського духу та віри в те, що життя перемагає за будь-яких обставин, пише 24 Канал.

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Так, на початку 2024 року справжньою сенсацією стало новорічне зізнання Наталії Могилевської. Співачка поділилася, що під час повномасштабного вторгнення стала мамою одразу двох доньок – Мішель і Софії, яких вона усиновила.

Не менш зворушливою є історія родини відомого телеведучого Тімура Мірошниченка. Разом із дружиною Інною вони удочерили Ангеліну, якій 22 жовтня виповнилося 9 років. Це вже друга всиновлена дитина пари, тож Тімур та Інна тепер виховують двох синів та двох доньок.

25 лютого співак Віталій Козловський уперше став батьком. Він був присутній на пологах та обрав для сина ім'я Оскар.

31 березня виконавець Parfeniuk, який прославився хітами "Відриваючись" та "Провела екскурсію", став батьком. Його обраниця, блогерка Сімбочка, народила донечку Софію.

Зауважимо, нещодавно пара оголосила про розлучення.

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Марія Яремчук у цьому році також народила первістка. Водночас вона вирішила не розкривати подробиць про дитину. Щоправда, у ЗМІ таки просочилися деякі деталі. Так, ймовірно, артистка стала мамою 8 травня. Інсайдери стверджували, що у зірки народився хлопчик.

24 травня переможниця Євробачення-2016 Джамала народила свого третього сина – Аліма Сеіт-Бекіра оглу Сулейманова. У малюка є двоє старших братів Емір-Рахман та Селім-Гірай.



Літо принесло чимало радісних новин про батьківство серед українських зірок. Так, 10 липня відомий танцівник Женя Кот та його дружина Наталія Татарінцева вперше стали батьками доньки Лелі.

У той же день хореограф Макс Чмерковський став татом сина – Мілана Максима. Це його третя дитина.

Крім того, влітку "Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко разом із чоловіком Олександром Борняковим стали батьками дівчинки Емілії.

У вересні блогерка Юлія Верба народила доньку Розу. Дівчинка з'явилась на світ 18 вересня.

Акторська спільнота також відзначилася численними поповненнями. У зірки серіалу "Кріпосна" Марка Дробота народилася донька Златомира, а Сергій Кисіль з "Жіночого лікаря" втретє став батьком. Дружина актора народила дівчинку.

Ще одна зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна подарувала життя донечці, яка стала другою дитиною в родині.

10 грудня у телеведучого Володимира Остапчука та його дружини Катерини Полтавської народився син Тимофій.

Колишня суддя та учасниця шоу "МастерШеф" Єлизавета Глінська народила двійню – двох донечок. Вона приховувала цю звістку впродовж 9 місяців вагітності та ще 2 місяці після народження дітей. Зірка поки вирішила не розголошувати імена дівчаток.

2024 рік довів, що навіть у найскладніші часи життя продовжується, а любов та родинне щастя залишаються найвищими цінностями для українських зірок.