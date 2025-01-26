Мама Маши Ефросининой праздновала день рождения 25 января. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Так, Мария Ефросинина выставила в инстаграм-сторис искреннее поздравление для мамы Людмилы.

Один из самых особенных дней года для меня. День рождения женщины, которая умеет не только наслаждаться жизнью и любить безусловно, но и подзаряжает, как космический генератор всех, кто попадает в ее поле – моей фантастической мамы,

– отметила телеведущая.

Она также показала букет красных роз, который подарила маме.

Маша Ефросинина поздравила маму с днем рождения / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, в январе свой день рождения также отметила мама Русланы Лыжичко, Нина Аркадьевна. Ей исполнилось 75 лет. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук тоже недавно показал редкую фотографию со своей мамой Светланой.