Чоловік народився в Одесі. Коли йому було 6 років, то родина вирушила на Батьківщину батька – Ліван. Як складалось життя Даніеля, чому розлучився з дружиною та чи продовжує служити у війську, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Кар'єра в Україні

У Лівані Салем пройшов службу в армії, згодом навчався на філолога англійської мови в Бейруті, а ще пізніше закінчив Одеський національний медичний університет за спеціальністю хірург-офтальмолог.

В Одесі Даніель вирішив розвивати підприємницьку діяльність, тому відкрив кілька закладів, барбершоп і готель. Згодом у його житті розпочався шлях на телебаченні. Він був ведучим програми "Кохання на виживання" на "Новому каналі" й "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Також брав участь у 10 сезоні проєкту "Голос країни". Його тренером стала Тіна Кароль й шоумен зумів дійти до "нокаутів".

Даніель Салем – "07" ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Не зупинився Салем і на цьому, адже знову став учасником конкурсу, однак тут йдеться про проєкт "Танці із зірками". На жаль, у 10 етері Даніель і його партнерка по паркету Юлія Сахневич покинули боротьбу за головний приз.

Даніель Салем і Юлія Сахневич – Танго ("Танці із зірками"): дивіться відео онлайн

Не оминув чоловік і сфери кіно. Він зіграв ролі у таких фільмах: "Конотопська відьма", "Кохання без вагання" та "Доктор Віра".

Служба в ЗСУ

Чоловік на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до армії. Спочатку Даніель служив у теробороні, а пізніше відправився на передову.

Даніель Салем / Фото з інстаграму телеведучого

Зараз телеведучий є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр". Салем брав участь у боях з деокупації Херсонської області й неодноразово зазнавав поранень і контузії.

Під час першого обстрілу Салем прощався із життям, адже на них цілився ворожий танк. На щастя, тоді вдалось врятуватись. Але у результаті другого обстрілу в Миколаєві Даніель отримав легку контузію і втратив слух на ліве вухо.

Згодом чоловік травмував спину на передовій. Як розповідав він сам: "Отримав кулю в бронік". У жовтні 2024 року військовий повідомив, що отримав посвідчення учасника бойових дій.

Даніель Салем отримав посвідчення учасника бойових дій / Фото з інстаграму військового

У тому ж місяці артист повідомив про втрату брата, зазначивши, що його забрала війна.

Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство... Ми воювали разом… І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це нечесно! Ми так не домовлялися!

– зазначив Даніель Селем.

Даніель Салем з братом / Фото з інстаграму Салема

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття Салему та родині, у зв'язку з важкою втратою близької людини.

Особисте життя

У 2023 році Даніель повідомив, що розлучається з дружиною, з якою був разом понад 17 років. За словами шоумена, однією з причин розлучення були ревнощі.

Даніель Салем з ексдружиною Марією / Фото з соцмереж

Після початку великої війни колишня дружина Даніеля Салема з їхньою спільною донькою Сантою-Луною перебралися за кордон. Дівчинка іноді приїжджає до батька в Україну. Крім того, у шлюбі пара нажила спільне майно.

Все було продано одразу. Для того, щоб якось існувати за кордоном і якось жити, треба було все продати, щоб були гроші. В Одесі нічого немає,

– поділився військовий.

Як розповів Салем, усі гроші він віддав колишній дружині. Наразі він не розсекречує, чи є в нього нові стосунки. Водночас в шоубізі ходять чутки, що в нього роман з українською співачкою Lida Lee. Сам Даніель не спростовує та не підтверджує ці чутки.

Де зараз Даніель Салем

Військовий залишається бійцем розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена". Йому не можна показувати усе у соцмережах, однак захисник іноді публікує деякі кадри. Час від часу з'являється у публічному просторі, а також не забуває приділяти час своїй донечці.

Ти єдина людина, перед якою я не повинен намагатися виглядати розумним, сильним, мужнім, крутим ! Я просто хочу бути поруч і намагатися не накасячити. Моя кров,

– підписав допис з донькою Салем.

Даніель Салем з донькою / Фото з інстаграму військового