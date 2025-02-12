Вона підтримала Ніно Катамадзе. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Так, виконавиця опублікувала інстаграм-сторіс, де поширила портрет Ніно Катамадзе, який створив відомий ілюстратор Нікіта Тітов та написала слова підтримки для неї.



Джамала підтримала Ніно Катамадзе / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, артистка дала коментар ТСН, де її команда зауважила, що зірка була шокована новиною про затримання Ніно.

Вона – одна з перших, хто був тут (в Україні – 24 Канал) з концертами, щоб підтримати простих цивільних людей та військових, коли почалася війна,

– висловилась про Катамадзе Джа.

Що відомо про суд над Ніно Катамадзе