Она поддержала Нино Катамадзе. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Так, исполнительница опубликовала инстаграм-сторис, где распространила портрет Нино Катамадзе, который создал известный иллюстратор Никита Титов и написала слова поддержки для нее.



Джамала поддержала Нино Катамадзе / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме того, артистка дала комментарий ТСН, где ее команда отметила, что звезда была шокирована новостью о задержании Нино.

Она – одна из первых, кто был здесь (в Украине – 24 Канал) с концертами, чтобы поддержать простых гражданских людей и военных, когда началась война,

– высказалась о Катамадзе Джа.

Что известно о суде над Нино Катамадзе