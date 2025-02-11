Кутаисский городской суд провел заседание 10 января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Полиция составила протоколы об административных правонарушениях в отношении девяти участников протестов. Акция проходила 26 января возле дома судьи апелляционного суда Малхаза Окропирашвили. Причиной был отказ рассмотреть апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.

Протоколы были составлены на журналистов и общественных деятелей, среди них – певица Нино Катамадзе. В суде она спела гимн Грузии.

Суд назначил девяти участникам акции протеста штраф в размере 5 тысяч лари (это около 74 тысячи гривен). Они имеют право обжаловать решение в апелляционном суде.

В соцсетях Нино Катамадзе активно поддерживают друзья, коллеги и поклонники.

Ситуация в Грузии

В Грузии происходят массовые протесты из-за решения властей "приостановить" переговоры по вступлению в ЕС. Новая волна вспыхнула после митингов против результатов парламентских выборов, которых не признает грузинская оппозиция.

Журналистка Мзия Амаглобели – основательница интернет-газет Batumelebi и Netgazeti. Ее арестовали 11 января и отпустили, а 12 января арестовали во второй раз. Она голодает около 30 дней. Против журналистки открыли уголовное дело, ей грозит до 7 лет заключения за пощечину полицейскому.