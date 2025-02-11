Кутаїський міський суд провів засідання 10 січня. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

До слова Масштабна акція біля Tbilisi Mall: силовики жорстоко розганяли та затримували людей

Поліція склала протоколи про адміністративні правопорушення щодо дев'ятьох учасників протестів. Акція відбувалась 26 січня біля будинку судді апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі. Причиною була відмова розглянути апеляцію в справі журналістки Мзії Амаглобелі.

Протоколи були складені на журналістів та громадських діячів, серед них – співачка Ніно Катамадзе. У суді вона заспівала гімн Грузії.

Суд призначив дев'ятьом учасникам акції протесту штраф у розмірі 5 тисяч ларі (це близько 74 тисячі гривень). Вони мають право оскаржити рішення в апеляційному суді.

У соцмережах Ніно Катамадзе активно підтримують друзі, колеги та шанувальники.

Ситуація в Грузії

У Грузії відбуваються масові протести через рішення влади "призупинити" переговори щодо вступу в ЄС. Нова хвиля спалахнула після мітингів проти результатів парламентських виборів, яких не визнає грузинська опозиція.

Журналістка Мзія Амаглобелі – засновниця інтернет-газет Batumelebi й Netgazeti. Її заарештували 11 січня й відпустили, а 12 січня заарештували вдруге. Вона голодує близько 30 днів. Проти журналістки відкрили кримінальну справу, їй загрожує до 7 років ув'язнення через ляпас поліцейському.