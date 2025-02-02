Напередодні влада попередила, що за блокування згаданої траси може загрожувати до 2 років ув’язнення. Її додали в перелік стратегічних об'єктів тільки після анонсу мітингу, передає 24 Канал із посиланням на "Ехо Кавказу".

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Що відбувалося біля Tbilisi Mall

Ще до початку акції, запланованої на 16:00, біля будівлі торгового центру зібралися колони силовиків. Вони мали завадити людям блокувати трасу.

Попри погрози можновладців, велика кількість людей взяла участь у масштабній акції протесту. Деякі демонстранти прийшли на акцію із парасольками, щоб завадити камерам розпізнавання осіб зафіксувати себе.

Мітингувальники ховаються за парасольками / Фото "Ехо Кавказу"

Сотні людей прийшли на протест: дивіться відео

Мітингувальники скандували "Русебо". У грузинській мові це форма звернення "росіяни" у кличному відмінку. Це слово зазвичай вигукують у Грузії демонстранти, які протестують проти політики правлячої партії "Грузинська мрія", оскільки вважають, що вона будує в країні авторитарну державу на російський зразок.

Грузини кричать: "Русебо!": дивіться відео

Поступово ситуація біля торгового центру Tbilisi Mall загострювалася. Поліція не дозволяла учасникам акції перекрити автомобільний рух.

Втім, згодом демонстранти таки змогли перекрити дорогу.

Протестувальники блокують трасу: дивіться відео

Що відбувалося біля Tbilisi Mall: дивіться відео

Хоча рух машин не було зупинено, він був ускладенений. За кілька годин розпочалися затримання, які ставали дедалі жорсткішими.

Силовики не цуралися застосовувати до протестувальників фізичну силу.

Правоохоронці били мітингувальників: дивіться відео

На акції, було, зокрема затримано колишнього мера Тбілісі, опозиціонера Гігу Угулаву та одного з лідерів "Коаліції за зміни" Ніку Мелію.

Затримання Ніки Мелії: дивіться відео

Затримання Гіги Угулави: дивіться відео

Нагадаємо, що 29 грудня у Грузії пройшла закрита інавгурація самопроголошеного президента Кавелашвілі, яку не визнають ні опозиція, ні міжнародні партнери.