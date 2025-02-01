Радісною звісткою акторка поділилася у своєму інстаграмі, передає 24 Канал. Вона також опублікувала перше фото новонародженого малюка.
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У Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла народилася дівчинка. Зіркове подружжя назвало донечку Туве Джейн. На фотографії вона солодко спить у своєму ліжечку. Батьки повністю не показали обличчя дитини.
Ласкаво просимо в центр нашого світу, Туве Джейн Макдавелл. Словами ніколи не висловити нашу нескінченну вдячність нашій неймовірній сурогатній матері та всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо вас до місяця і назад,
– написали новоспечені батьки.
Коротко про стосунки Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла
- Нагадаємо, що Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл одружилися у вересні 2021 року. Цією новиною вони поділилися з шанувальниками в інстаграмі.
- Пара почала зустрічатися у 2019 році. У серпні Лілі Коллінз офіційно підтвердила стосунки з Чарлі Макдавеллом, поділившись фотографіями з коханим.
- Про їхні заручини стало відомо у вересні 2020 року.