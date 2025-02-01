Радостной вестью актриса поделилась в своем инстаграме, передает 24 Канал. Она также опубликовала первое фото новорожденного малыша.
Читайте также Кейт Миддлтон совершила два визита в Южном Уэльсе: куда приехала принцесса Уэльская
У Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла родилась девочка. Звездные супруги назвали дочь Туве Джейн. На фотографии она сладко спит в своей кроватке. Родители полностью не показали лицо ребенка.
Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим вас до месяца и обратно,
– написали новоиспеченные родители.
Коротко об отношениях Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла
- Напомним, что Лили Коллинз и Чарли Макдавелл поженились в сентябре 2021 года. Этой новостью они поделились с поклонниками в инстаграме.
- Пара начала встречаться в 2019 году. В августе Лили Коллинз официально подтвердила отношения с Чарли Макдавеллом, поделившись фотографиями с любимым.
- Об их помолвке стало известно в сентябре 2020 года.