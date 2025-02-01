Радостной вестью актриса поделилась в своем инстаграме, передает 24 Канал. Она также опубликовала первое фото новорожденного малыша.

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У Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла родилась девочка. Звездные супруги назвали дочь Туве Джейн. На фотографии она сладко спит в своей кроватке. Родители полностью не показали лицо ребенка.

Добро пожаловать в центр нашего мира, Туве Джейн Макдауэлл. Словами никогда не выразить нашу бесконечную благодарность нашей невероятной суррогатной матери и всем, кто помогал нам на этом пути. Мы любим вас до месяца и обратно,

– написали новоиспеченные родители.

Коротко об отношениях Лили Коллинз и Чарли Макдауэлла