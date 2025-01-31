В четверг, 30 января, Кейт Миддлтон совершила визит в хоспис Tŷ Hafan. В этом медицинском учреждении лечатся дети с тяжелыми заболеваниями, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм принца и принцессы Уэльских.

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Принцесса Уэльская провела время с детьми, которые проходят лечение в Tŷ Hafan, и с их семьями. В хосписе рассказали, что в конце визита у женщины сняли отпечаток ее руки, который добавят к тем, что сделали дети и их близкие. Кстати, Кейт Миддлтон стала покровительницей медицинского учреждения, о чем объявили во время ее посещения.

Как наша покровительница, Ее Королевское Высочество будет вдохновлять детей, чья жизнь короткая, и их семьи, наш преданный персонал и волонтеров, а также всех, кто так щедро нас поддерживает. Ни один из родителей никогда не думает, что жизнь его ребенка будет короткой. К сожалению, это реальность, с которой сталкиваются тысячи семей в Уэльсе,

– отметили в Tŷ Hafan.

Кейт Миддлтон в детском хосписе: фото

Как сообщает журнал People, детский хоспис Tŷ Hafan был построен при поддержке покойной принцессы Дианы, которая также была его покровительницей. После ее смерти покровителем заведения стал король Чарльз III.

Кейт Миддлтон посетила трикотажную фабрику

Кейт Миддлтон также побывала на трикотажной фабрике Corgi Socks. Это семейный бизнес, который был основан в 1892 году и стал мировым брендом. Принцесса Уэльская познакомилась с дизайнерами и увидела завод.

Во время визита в Corgi принцесса Кейт научилась искусству вязания на фабрике, пообщавшись с талантливыми дизайнерами об их творческом процессе,

– говорится в заметке фабрики.

Там добавили, что жена принца Уильяма была очень заинтересованной, ведь имеет опыт в сфере креативного дизайна. Команда надеется, что это не последний визит Кейт Миддлтон к ним.