Украинский певец Михаил Хома, известный также как Дзидзьо, опубликовал новое фото. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу.
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На днях мама артиста отпраздновала день рождения, поэтому по этому случаю звездный сын посвятил ей трогательное сообщение, поздравил и поблагодарил за любовь и заботу.
Михаил Хома поделился фото со своей мамой. Он признался, что это прошлогодний осенний снимок – тогда Галина Яновна приезжала к нему в гости в Киев. Уже длительное время женщина живет в Португалии.
У нас так мало общих фото, надо встречаться чаще! Как мама всегда говорит: "Время не приходит, а проходит"... И это правда. Поэтому бережем самых дорогих и ценим каждое мгновение вместе,
– подчеркнул Дзидзьо.
Дзидзьо с мамой / Фото из инстаграма Дзидзьо
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