Катерина Горностай розсекретила, що стала мамою хлопчика. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Культура.

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Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі минулої ночі, якраз вчасно до завтрашньої прем'єри "Стрічки часу". Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені,

– розповіла Катерина Горностай.



Катерина Горностай стала мамою / Фото пресслужби для Суспільне Культура

Режисерка зізналась, що була вагітною під час фінального етапу роботи над стрічкою. Через це її сприйняття дітей, про яких Катерина знімала історію, змінилося.

"Працюючи над стрічкою, ми з Катериною хотіли зробити акцент на продовженні життя попри важкі часи", – додав Нікон Романченко.

Фільм "Стрічка часу" покажуть на Берлінале

"Стрічка часу" – документальний фільм, що розповідає про вчителів та учнів, які продовжують навчати й вчитися в умовах повномасштабної війни на прифронтових і деокупованих територіях. Кадри знімали у 2023 – 2024 роках.

"Стрічка часу": дивіться трейлер онлайн