Об этом артист сообщил в своих социальных сетях и даже показал кадры с рабочей встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Otoy.

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Имею честь присоединиться своей экспертизой к независимой рабочей группе Министерства экономики,

– отметил рэпер.

Рабочая группа сосредоточится на разработке концепта платформы, что должно упростить процесс поиска работы для украинцев и подбора квалифицированных кадров для бизнеса.

По словам Otoy, главным вызовом на рынке труда сейчас является качественная связь между теми, кто ищет работу, и компаниями, которые нуждаются в работниках. Он отметил, что с командой стремится создать систему, где люди смогут быстро находить работу, а бизнес – получать необходимую поддержку.

Проект будет реализовываться под руководством первого вице-премьер-министра и министра экономики Украины Юлии Свириденко. Кураторами инициативы назначены заместители министра экономики Татьяна Бережная и Александр Циборта.

Заметим, накануне также стало известно, что артист Коля Серга стал советником министра иностранных дел Андрея Сибиги.