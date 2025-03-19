Писательница родилась в городе Ржищеве, Киевской области. В детстве Костенко мечтала стать летчицей, более того, она даже "создала" парашют из простыни и каркаса от зонта и таким образом пыталась спрыгнуть с чердака. Примером для подражания у Лины всегда был ее отец – Василий Костенко. Мужчина знал 12 языков, однако в 1936 году, когда поэтесса была еще совсем маленькой девочкой, отца осудили на 10 лет концлагерей, а она получила клеймо "дочь врага народа", что имело большое влияние на ее будущее. В материале Show24 рассказываем, как складывалась жизнь Костенко, что скрывает ее личная жизнь и как живет писательница сегодня.

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Поэтесса-шестидесятница, которая писала в "ящик"

В Киеве писательница ходила в школу, а впоследствии пробовала получать высшее образование. В свое время Костенко увлекалась трудами философов и хотела поступить на философский факультет Киевского вуза. Однако статус дочери "врага народа" помешал реализовать эту мечту.

В юные годы Лина увлекала других своими стихами и взглядами на поэзию. Она имела возможность делиться своим талантом в литературной студии при Союзе писателей Украины, которую посещала в послевоенные годы.

Лина Костенко в молодости / Архивное фото

Уже в 1946 году были опубликованы первые стихи Костенко. Она поступила в Киевский педагогический институт им. М. Горького, но оставила его и поехала учиться в Московский литературный институт им. М. Горького.

В 1956 году девушка закончила обучение и издала первую книгу с поэзиями под названием "Лучи земли".

Лина Костенко – "Проміння землі" / Фото из открытых источников

1958 год – сборник "Паруса";

1961 год – сборник "Путешествия сердца";

1962 год – сборник "Звездный интеграл" запретила советская цензура;

1972 год – советская цензура снова забраковала сборник Костенко "Княжа гора".

Вплоть до 1977 года произведения поэтессы не выходили отдельными изданиями вплоть до появления сборника "Над берегами вечной реки". Все это время Костенко была вынуждена "писать в ящик". В это время как раз были написаны знаменитые произведения писательницы – "Маруся Чурай", "Берестечко" и стихи, вошедшие в сборники "Над берегами вечной реки" и "Неповторимость".

В 1963 году Лина вместе со сценаристом Аркадием Добровольским работали над сценарием фильма "Проверьте свои часы".

Когда в 1965 году начали арестовывать представителей украинской интеллигенции, Костенко не осталась в стороне. Она подписывала письма в знак протеста, когда во Львове судили Вячеслава Черновола и его друзей, она была на процессе. В 1969 году в диаспоре издали большой сборник "Поэзии", куда вошли лучшие работы поэтессы и стихи, которые распространялись в "самиздате" из-за запрета тогдашней цензурой.

1977 год стал для Костенко временем, когда она вернулась в поэзию. Тогда начали выходить все ее работы, которые долгое время писались "в ящик".

Лина Костенко – "Маруся Чурай" / Фото из Википедии

К слову, за роман в стихах "Маруся Чурай" и сборник "Неповторимость" поэтесса получила Государственную премию Украины имени Т. Г. Шевченко.

1992 год – она была награждена Почетным знаком отличия Президента Украины;

В 1994 году Лине Костенко присудили премию Франческа Петрарки за книгу "Инкрустации", изданную на итальянском языке;

1998 год – в Торонто Всемирный конгресс украинцев наградил Костенко своей высшей наградой – медалью Святого Владимира;

2000 год – Костенко стала первым лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Елены Телиги, а также была награждена Орденом князя Ярослава Мудрого V степени;

2022 год – получила высшую награду Франции – Орден Почетного легиона. Поэтесса посвятила его украинским защитникам.

Личная жизнь

Писательница точно не страдала от недостатка внимания от мужчин, ведь каждый хотел, чтобы Костенко посвятили ему хотя бы минуту своего внимания. В студенческие годы Николай Руденко – украинский писатель и философ, был очарован юной Линой. Василий Симоненко также не мог устоять перед красотой поэтессы, хоть и был на 5 лет младше.

Лину Вася Симоненко очень любил. У них тайная любовь была, хоть Лина старше его на 5 лет. На нее нельзя было смотреть без восторга: женственная, с лукавинкой в глазах – настоящая красавица. Он называл ее Косталина. Говорил: "Меня наградила взглядом Косталина",

– рассказывал поэт Николай Сом, который в общежитии жил с Симоненко.

Кроме того, в ряды поклонников также записался Дмитрий Павлычко. Он даже рассказывал, что еще с 50-х годов хранил коробку спичек, которые купил для Лины, чтобы мог в нужный момент зажечь ее сигарету.

Дмитрий Павлычко и Василий Симоненко / Коллаж 24 Канала

Во время учебы в Московском институте Костенко познакомилась с польским писателем Ежи Яном Пахлевским. В 26 лет, когда Лина была на последнем курсе обучения, она вышла замуж. У супругов родилась дочь Оксана, однако этот союз долго не продержался. Все из-за того, что ни один из партнеров не хотел покидать свою родную страну.

Первый муж Лины Костенко / Архивные фото

В 28 лет Лина сотрудничала с Аркадием Добровольским. Мужчина был старше поэтессы на 20 лет. Тогда сценарист был женат, однако не мог устоять перед красотой и талантом писательницы. Их связь была запрещена, и поэтесса никогда ее не комментировала.

Лина Костенко влюбилась в Аркадия Добровольского / Архивное фото

В 1963 году Костенко познакомилась с киноведом Василием Цвиркуновым. Он был женат, имел детей и во время Второй мировой войны потерял ногу. В этого мужчину Лина также влюбилась. В одном из интервью Лина Костенко рассказала, что с первого взгляда почувствовала связь с Василием.

Все, что было дорого ему, стало дорогим и для меня. Мои друзья стали его друзьями. Многие, зная мой характер, удивлялись: и как это он с ней живет? А все очень просто. Василий Васильевич считал, что должен меня защищать. И, чувствуя себя защищенной, я делалась как шелковая,

– признавалась поэтесса.

Влюбленные таки поженились, а в 1969 году Костенко родила сына Василия.

Лина Костенко с Василием Цвиркуновым / Архивное фото

Любовь этой пары была пылкой и искренней. Супруги прожили вместе почти 40 лет. К сожалению, в 2000 году Василий умер. С тех пор поэтесса посвятила немало строк на бумаге своему любимому, чтобы все знали, что их любовь продолжает жить даже при таких обстоятельствах.

Интересные факты из биографии Лины Костенко

В свое время писательница отказалась от премии "Золотой писатель Украины", а также запротестовала за вручение ей звания "Героя Украины". Тогда она сказала легендарную фразу: "Политической бижутерии не ношу".

В 2005 году отправилась с экспедицией в Чернобыль, где работала наравне с учеными, которые исследовали и спасали предметы быта и артефакты народной культуры от уничтожения и забвения.

В 2015 году малая планета №290127 в Солнечной системе получила имя Лина Костенко.

Вместе с мужем Василием Цвиркуновым объездили всю Украину на их "Запорожце".

Где сейчас Лина Костенко

В 2022 году, уже после начала полномасштабной войны, поэтесса призналась, что предчувствовала войну.

Не спрашивайте меня об этом, я очень хорошо знаю, что такое русские, я не хочу ничего плохого говорить о русских, и я никогда не испытывала ни одного плохого чувства ни к одному народу, а сейчас русских я терпеть не могу. Я все 30 лет независимости знала, что Россия на нас нападет. Я это знала,

– подчеркнула Костенко.

Сегодня Лина Костенко уже долгое время не появляется на публике. В мае прошлого года мэр Киева Виталий Кличко присвоил поэтессе и бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Почетного гражданина Киева. Он вручил им награды дома у Лины Васильевны.

Валерий Залужный дома у Лины Костенко / Фото из фейсбука Валерия Залужного

На днях, дочь Лины Костенко рассказала, что мама находится дома и чувствует себя хорошо.

С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве,

– отметила дочь поэтессы.

Осенью 2024 года Сергей Жадан встретился с Линой Костенко. Музыкант и писатель взял у поэтессы интервью.