Поэтому по случаю дня рождения Лины Костенко, предлагаем в подборке Show24 узнать, какие артисты создали свои хиты благодаря творчеству легендарной писательницы.

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Артем Пивоваров – "Валторна"

Артист записал песню в рамках творческого проекта "Твои стихи, мои ноты". Для "Валторны" певец использовал стихотворение Костенко – "Відмикаю світанок скрипічним ключем", и точно не прогадал. Пивоваров записал песню вместе с хором и вокалистами из его команды на проекте "Голос страны".

Артем когда-то рассказывал, что это был для него настоящий вызов, ведь поэтесса очень придирчива к таким вещам, однако результат этого стоил.

Отдельное спасибо Лине Костенко и ее команде за то, что доверились мне, позволив положить стихотворение невероятной поэтессы на музыку. Большое количество людей вложило душу и любовь в эту работу. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Валторны", вы почувствуете это, получите удовольствие и будете возвращаться к этой чрезвычайной музыкальной истории снова и снова,

– комментировал певец.

Артем Пивоваров – "Валторна" (feat. Команда PIVOVAROV "Голос страны-13"): смотрите видео онлайн

KOZAK SYSTEM – "Крила"

Популярная украинская рок-группа записала трек на одноименное стихотворение Лины Костенко. Особенность песни заключается в том, что участники коллектива презентовали акустическую версию песни в Каневе возле памятника еще одного легендарного украинского поэта и писателя – Тараса Шевченко.

KOZAK SYSTEM – "Крила" (на стихи Лины Костенко): смотрите видео онлайн

Виталий Козловский – "Небачене побачено"

Певец выбрал стихотворение Костенко "Пісенька з варіаціями". Еще в 2014 году Виталий презентовал этот трек. На эту работу его натолкнули впечатления, которые он получил от событий, происходивших на Майдане в Киеве. В 2023 году он переиздал песню, а строки "і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт" зазвучали по-новому.

Виталий Козловский – "Небачене побачено": смотрите видео онлайн

Группа "Фиолет" – "Спини мене"

В 2016 году коллектив презентовал миниальбом, куда вошли песни на слова украинских поэтов. Группа, для создания песни "Спини мене", использовала одноименное стихотворение поэтессы.

Группа "Фиолет" – "Спини мене": слушайте песню онлайн

BRUTTO – "Вечірнє сонце"

Возможно, не все знают, что BRUTTO – это белорусская панк-рок-группа, которую создали после прекращения существования коллектива "Ляпис Трубецкой". Лидер группы – Сергей Михалок, выбрал для нового трека стихотворение поэтессы – "Вечірнє сонце, дякую за день".

BRUTTO – "Вечірнє сонце": смотрите видео онлайн

ROXOLANA – "Очима"

Для своей песни певица использовала стихотворение Лины Костенко – "Очима ти казав мені люблю".

Идея записать отдельный мини-альбом на слова известных поэтов была у меня давно, но реализовать ее "помог" карантин – я просто закрылась в студии и много экспериментировала с музыкой и словами. Так и родился трек "Очима" на слова Лины Костенко,

– рассказывала ROXOLANA.

ROXOLANA – "Очима": смотрите видео онлайн

Несмотря на свой почтенный возраст, Лина Костенко продолжает творить и очень радуется что встречи с читателями происходят даже без ее личного участия.