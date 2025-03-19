Тож з нагоди дня народження Ліни Костенко, пропонуємо у добірці Show24 дізнатись, які артисти створили свої хіти завдяки творчості легендарної письменниці.

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Артем Пивоваров – "Валторна"

Артист записав пісню у межах творчого проєкту "Твої вірші, мої ноти". Для "Валторни" співак використав вірш Костенко – "Відмикаю світанок скрипковим ключем", і точно не прогадав. Пивоваров записав пісню разом із хором і вокалістами з його команди на проєкті "Голос країни".

Артем колись розповідав, що це був для нього справжній виклик, адже поетеса дуже прискіплива до таких речей, однак результат цього вартував.

Окремо дякую Ліні Костенко та її команді за те, що довірилися мені, дозволивши покласти вірш неймовірної поетеси на музику. Велика кількість людей вклала душу та любов у цю роботу. Сподіваюся, під час прослуховування та перегляду "Валторни", ви відчуєте це, отримаєте задоволення та повертатиметеся до цієї надзвичайної музичної історії знов і знов,

– коментував співак.

Артем Пивоваров – "Валторна" (feat. Команда PIVOVAROV "Голос країни-13"): дивіться відео онлайн

KOZAK SYSTEM – "Крила"

Популярний український рок-гурт записав трек на однойменний вірш Ліни Костенко. Особливість пісні полягає у тому, що учасники колективу презентували акустичну версію пісні у Каневі біля пам'ятника ще одного легендарного українського поета та письменника – Тараса Шевченка.

KOZAK SYSTEM – "Крила" (на вірш Ліни Костенко): дивіться відео онлайн

Віталій Козловський – "Небачене побачено"

Співак обрав вірш Костенко "Пісенька з варіаціями". Ще у 2014 році Віталій презентував цей трек. На цю роботу його наштовхнули враження, які він отримав від подій, що відбувались на Майдані у Києві. У 2023 році він перевидав пісню, а рядки "і все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт" зазвучали по-новому.

Віталій Козловський – "Небачене побачено": дивіться відео онлайн

Гурт "Фіолет" – "Спини мене"

У 2016 році колектив презентував мініальбом, куди увійшли пісні на слова українських поетів. Гурт, для створення пісні "Спини мене", використав однойменний вірш поетеси.

Гурт "Фіолет" – "Спини мене": слухайте пісню онлайн

BRUTTO – "Вечірнє сонце"

Можливо, не всі знають, що BRUTTO – це білоруський панк-рок-гурт, який створили після припинення існування колективу "Ляпис Трубецкой". Лідер гурту – Сергій Міхалок, обрав для нового треку вірш поетеси – "Вечірнє сонце, дякую за день".

BRUTTO – "Вечірнє сонце": дивіться відео онлайн

ROXOLANA – "Очима"

Для своєї пісні співачка використала вірш Ліни Костенко – "Очима ти казав мені люблю".

Ідея записати окремий мініальбом на слова відомих поетів була у мене давно, але реалізувати її "допоміг" карантин – я просто закрилася в студії й багато експериментувала з музикою і словами. Так і народився трек "Очима" на слова Ліни Костенко,

– розповідала ROXOLANA.

ROXOLANA – "Очима": дивіться відео онлайн

Попри свій поважний вік, Ліна Костенко продовжує творити й дуже радіє що зустрічі з читачами відбуваються навіть без її особистої участі.