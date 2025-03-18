За многие годы десятки ведущих стали любимцами аудитории. Индивидуальный подход к шоу сделал проект по-настоящему уникальным. Предлагаем узнать в материале Show24, где сейчас и чем занимаются экс-ведущие "Орла и Решки".

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Алан Бадоев

После проекта режиссер вернулся к своей сфере, которая является его призванием. В 2023 году Бадоев снял фильм о войне в Украине – "Долгие сутки". В мае следующего года его представили на платформе Netflix, а перед этим режиссер представил документальный фильм в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В том же году Алан впервые встретился со своими детьми за последние 4 года, ведь те находятся за границей.

Алан Бадоев / Фото из инстаграма режиссера

Жанна Бадоева

В 2011 году вместе с Аланом Бадоевым, который на тот момент был ее мужем, стали ведущими украинского тревел-проекта "Орел и решка". По словам самой Жанны, с 2013 года она больше не работала в Киеве. Ради брака с бизнесменом отказалась от украинского гражданства, чтобы получить итальянское.

Более того, в конце 2022 года ведущая возобновила проект "Жизнь других", который транслируется на ютуб-канале Жанны и российском телевидении. Это шоу, которое имеет немалое сходство с украинским проектом "Орел и решка".

Чтобы охватить еще большую аудиторию, Бадоева решила запустить и англоязычную версию шоу. В январе 2023 года Жанну Бадоеву внесли в санкционный список Украины из-за пророссийской позиции.

Жанна Бадоева / Фото из инстаграма

Андрей Бедняков

Андрей – популярный телеведущий. В апреле 2022 года умерла его мама в Мариуполе. Сегодня мужчина даже не может прийти на могилу к родному человеку. Кроме того, россияне снесли его дом в Мариуполе. Это была квартира родителей.

До недавнего времени Андрей был женат на телеведущей Анастасии Короткой. К сожалению, война разлучила семейство на дальнее расстояние. Анастасия с детьми переехали в США. Вероятно, именно километры расстояния стали причиной развода пары. О решении расторгнуть брак они объявили 25 октября 2024 года. Инициатором развода стала Анастасия.

Ведущий живет и работает в Украине. По его словам, сегодня заработок не стабильный, ведь сложная ситуация в стране не позволяет выйти на постоянный доход. Кроме того, Бедняков участвует в благотворительных мероприятиях и помогает ВСУ.

Андрей Бедняков / Фото из инстаграма

Леся Никитюк

В 2012 году Леся стала ведущей двух сезонов телепроекта "Орел и Решка" в паре с Андреем Бедняковым. Участие в тревел-шоу принесло девушке популярность и любовь публики. В 2015 – вернулась в "Орел и Решку" в юбилейный, 10-й сезон.

Со временем Никитюк стала звездой телевидения. Условно недавно стало известно о том, что телеведущая выходит замуж за военнослужащего Дмитрия Бабчука.

В начале марта Никитюк заявила, что отложила свадьбу.

Кроме того, Леся дебютировала в кино, ведь сыграла одну из ролей в романтической комедии "Песики".

Леся Никитюк / Фото из инстаграма ведущей

Анастасия Короткая

В 2013 году Анастасия пришла на проект "Орел и решка". Впоследствии ее начали приглашать на роль ведущей как в украинских, так и российских шоу. В 2018 году стала главной героиней фильма "Я, ты он, она", и с того же времени начала работать в юмористической программе "Женский квартал".

Как мы уже упоминали, прошлом году Андрей Бедняков и Анастасия сообщили о разводе. Сегодня актриса находится в США с детьми. В своем инстаграме Анастасия публикует забавные ролики, делится бытовой жизнью, а также она вела онлайн-курс "Из невозможного в возможное".

Анастасия Короткая / Фото из инстаграма

Регина Тодоренко

В 2014 году предательница Украины стала ведущей "Орла и Решки". Ее соведущим был Коля Серга, который сегодня является военным и возглавляет "Культурный Десант". К слову, вместе с Лесей Никитюк, Андреем Бедняковым и Жанной Бадоевой снялись в клипе Светланы Лободы "Пора домой".

В 2016 году сотрудничала с Лесей Никитюк в новом сезоне "Орел и решка", а через год ушла из проекта. С этого времени начала активно участвовать в российских телепроектах. Более того, женщина даже открыла собственные шоу, где была ведущей.

Предательница вышла замуж за российского певца и бизнесмена Влада Топалова. У супругов родилось двое детей, а в СМИ ходили слухи, что муж бьет Регину, унижает и употребляет наркотики.

В одном из комментариев изменщица намекнула на то, что не высказывается о войне из-за своего мужа, хотя их позиции якобы не совпадают. С началом полномасштабного вторжения она не высказывала напрямую мнение о нападении России на Украину. Тодоренко вместо этого использовала абстрактные фразы о мире и любви.

Осенью 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, в список которого попала Тодоренко.

В прошлом году предательница получила российский паспорт накануне "выборов" президента в стране-террористке. Российские СМИ сообщали, что основанием для этого стал брак телеведущей с гражданином России Владом Топаловым и непрерывное проживание в стране.

Регина Тодоренко / Фото из инстаграма

Коля Серга

В 2013 году Николая пригласили на кастинг в популярное тревел-шоу "Орел и решка". Вскоре после прослушивания ему предложили роль ведущего в новом сезоне "На краю света" вместе с Региной Тодоренко. После завершения сотрудничества с проектом, Серга поступил в New York Film Academy, ведь хотел освоить актерскую профессию.

На третий день войны, 26 февраля, шоумен Коля Серга решил вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, несмотря на то, что раньше он жил и работал в России. Сегодня артист имеет звание старшего лейтенанта ВСУ и несет службу в "Культурном десанте".

На днях в СМИ распространилась информация, что Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги с 7 декабря 2024 года.

Коля Серга / Фото из инстаграма

Евгений Синельников

Украинский ведущий и режиссер-постановщик стал любимцем публики благодаря проекту "Орел и Решка". Сегодня он развивает проект на ютубе под названием "482 Сделано в Украине", ведет соцсети и помогает ВСУ. В феврале этого года стал ведущим одного из проектов об инвестициях.

Евгений Синельников / Фото из инстаграма

Петр Романов

Российский актер и ведущий был напарником Регины Тодоренко в шоу "Орел и Решка". Сегодня Романов продолжает работать в России, какая его позиция относительно войны, которую начала страна-террористка, неизвестно.

Петр Романов / Фото из инстаграма

Антон Птушкин

В 2017 году Антона увидели в проекте "Орел и решка". Его соведущей стала Настя Ивлеева, которая является сторонницей российского пропагандистского режима. Вместе они сняли 65 выпусков и почти 3 сезона "Перезагрузки". В июле 2018 году Антон ушел из проекта. Он открыл собственный ютуб-канал, который посвятил теме путешествий. Мужчина самостоятельно создавал выпуски и даже публиковал репортажи на китайском и английском языках.

В 2020 году Владимир Зеленский наградил Птушкина званием "Заслуженный журналист Украины" за вклад в развитие Украины, профессионализм и трудовые достижения.

В конце 2021 года ведущий вместе с ресторатором Михаилом Кацуриным открыли совместное фуд-тревел-шоу. Мужчины исследовали еду в разных странах, а сегодня путешествуют по Украине, где знакомятся с местной кухней и оценивают ее.

Еще одним серьезным прорывом в карьере журналиста стал документальный фильм "Мы, наши любимцы и война". Птушкин был режиссером кинокартины.

Антон Птушкин / Фото из инстаграма

Настя Ивлеева

Несмотря на то, что россиянка была одной из звезд украинского тревел-шоу, ее политические взгляды во время большой войны дали о себе знать. В начале полномасштабного вторжения российская звезда заявила, что "мы стали свидетелями катастрофы", где гибнут мирные люди и разрушаются города. Впоследствии она удалила это сообщение.

Ивлеева заявила, что относится к Владимиру Путину с симпатией и уважением как к главе государства. К тому же она помогает российским военным, которые ежедневно убивают сотни невинных украинцев, и жителями Белгорода и оккупированного Донецка.

Кроме того, прошлом году она приехала на временно оккупированные территории, где путинистка якобы "почувствовала замирение сердца", когда попала в города. Интересно, что в рассказе о своем "путешествии" пропагандистка не отмечала, что Мариуполь уничтожили российские оккупанты.

Настя Ивлеева / Фото из инстаграма

Натальи Неведровой

В проекте "Орел и Решка" Неведрова заменила Лесю Никитюк и стала соведущей предательницы Регины Тодоренко. В 2018 году она покинула шоу из-за семейных обстоятельств. На странице у российской телеведущей указано, что она занимается материнством, коучингом и самопознанием.

Натали Неведрова / Фото из инстаграма

Мария Гамаюн

Российская актриса заменила в проекте Регину Тодоренко и стала соведущей Коли Серги. Сегодня Гамаюн ведет скрытый стиль жизни, увлекается эзотерикой и позиционирует себя как специалистку по тета-хилингу (метод медитации).

Мария Гамаюн / Фото из открытых источников

Алина Астровская

В 2018 году Астровская стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка", где в нескольких сезонах ее соведущим был Коля Серга. Тогда Алина снималась в российских телешоу и жила на две страны.

С начала полномасштабной войны Алина Астровская молчит о войне и никоим образом об этом не высказывается, как и ее подруга-одесситка Регина Тодоренко. Сейчас она активно развивает карьеру в России – как певица, телеведущая и даже актриса.

Алина Астровская / Фото из инстаграма

Евсей Ковалев

В 2018 году россиянин заменил Антона Птушкина. Сегодня ведущий занимается татуировками, а также путешествует по миру.

Евсей Ковалев / Фото из инстаграма

Антон Зайцев

Россиянин работал не только в проекте "Орел и Решка", но и был лицом других шоу на российских телеканалах. Сегодня Зайцев предлагает свои услуги как ведущий развлекательных мероприятий – свадьбы, корпоративы, день рождения и т.д., а также продолжает путешествовать по миру.

Антон Зайцев / Фото из инстаграма

Ольга Антипова

Еще одна россиянка, которая в 2018 году стала ведущей проекта "Орел и Решка". Сегодня она живет в Беларуси и ведет ютуб-канал о путешествиях.

Ольга Антипова / Фото из инстаграма

Ян Гордиенко

Ян стал ведущим нового сезона "Орел и решка" вместе с российским блогером, которая имеет украинское происхождение, Юлией Коваль. Но через некоторое время началась пандемия коронавируса и шоу разорвало контракт с блогером.

После 24 февраля 2022 года блогер поддержал Украину и осудил действия российского агрессора. После этого Гордиенко начал все реже появляться в публичном пространстве. Если принимать во внимание фотографии парня, которые он публикует в инстаграме, то можно утверждать, что блогер выехал из Украины и сейчас проживает в США.

Ян Гордиенко / Фото из инстаграма

Юлия Коваль

Телеведущая и блогер, которая имеет украинские корни, ведь родилась в Донецке, в 2020 году стала ведущей "Орла и Решки". Мы уже упоминали, что пандемия разрушила все планы, поэтому контракт продлился не так долго. Коваль живет и работает в России, а также активно ведет соцсети.

Юлия Коваль / Фото из инстаграма