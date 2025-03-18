Наталья родилась в Севастополе, но ее семья переехала в Одессу. Несмотря на то, что она училась в Одесском институте инженеров морского флота, это не мешало будущей звезде посещать курсы пантомимы. Интересно, что некоторые СМИ пишут, что Бузько так и не закончила инженерный факультет, потому что нашла себя в актерстве. Что известно о жизни Натальи, как сложилась личная жизнь и почему она исчезла из публичного пространства, читайте в материале Show24.

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"Маски-шоу", хозяйка кофейни и дизайн

Курсы пантомимы свели Бузько с артистами, которые оказались в составе комик-труппы "Маски". Впоследствии актриса в этом составе появилась на телевидении в ситкоме "Маски-шоу". Женщина сыграла невероятное количество ролей за 15 лет существования программы.

Наталья Бузько с коллегами / Фото из фейсбука

Актрису неоднократно приглашали на откровенные фотосъемки для мужских журналов, однако за свою карьеру она на такое предложение согласилась лишь один раз. В результате фотографии получились красивыми и вполне приличными.

Вспоминали, что Бузько снялась в более 30 фильмах. Чаще всего актриса была привлечена в фильмах Киры Муратовой. Вот несколько кинокартин, где можно увидеть актерскую работу Натальи: "Астенический синдром", "Второстепенные люди", "Настройщик", "Вечное возвращение", "Двенадцать стульев" и другие.

Наталья Бузько в фильме "Астенический синдром" / Фото из открытых источников

Также Наталья работала в одесском театре "Маски", а еще позже решила освоить профессию хозяйки театральной кофейни. Преподавала актерское мастерство, а также думала о режиссерстве. Интересный факт, что у нее нет актерского диплома.

Более 10 лет назад Бузько заявила, что ее новая сфера увлечения – дизайнерство. Актрисе даже удалось выпустить коллекцию, как модельеру.

Наталья Бузько увлеклась дизайнерством / Фото с фейсбука

Личная жизнь

Работа в "Маски-шоу" познакомила актрису с будущим мужем – Александром Постоленко. Это единственный официальный союз в жизни Натальи. У супругов родилось двое детей – дочь Анна и сын Антон. В 2001 году Бузько развелась с мужем, но уже в 2008 году экс-супруги стали бабушкой и дедушкой, ведь Анна родила дочь.

Внучка Натальи Бузько / Фото с фейсбука

После развода Александр пытался вернуть бывшую жену, однако своенравный характер актрисы не смог поддаться на такое предложение.

В одном из интервью женщина рассказала, как живет много лет с одиночеством.

Как-то не сложилось почему-то. Наверное, у меня какой-то неправильный вкус. Но я не каждый день хочу встретить любовь. Одиноко тебе или не одиноко – это твой выбор. Если ты заполняешь свою жизнь, то тебе как-то не очень одиноко,

– призналась актриса.

Где сейчас Наталья Бузько

Различные источники утверждают, что актриса не выразила конкретной позиции относительно российско-украинской войны. В соцсетях она не активна, поэтому трудно узнать о новых деталях из жизни актрисы.

Однако ее коллега, Борис Барский, рассказал, где сегодня поселилась звезда.

Она поехала в Италию, потом перебралась во Францию. Мы очень дружим со Славой Полуниным. Наташа жила какое-то время у него на мельнице. Затем перебралась в Берлин,

– отметил актер.

Несмотря на войну, Борис Барский принял решение остаться в Украине, в отличие от звездных коллег.