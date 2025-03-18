Сама автор на презентации не присутствовала, однако ее представляла дочь – профессор Римского университета Оксана Пахлевская. Перед выступлением она рассказала в каком сейчас состоянии Лина Васильевна и где она сейчас. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Так, Оксана Пахлевская сообщила, что Лина Васильевна находится дома и чувствует себя хорошо.

С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве,

– отметила дочь поэтессы.

По ее словам, Лина Костенко очень радуется, что встречи с читателями происходят даже без ее личного участия.



Оксана Пахлевская и Иван Малкович / Фото ТСН

Заметим, осенью Сергей Жадан встретился с Линой Костенко и даже взял у нее интервью. Накануне Виталий Кличко присвоил поэтессе звание Почетного гражданина Киева. Правда, обе встречи состоялись дома у Лины Костенко.