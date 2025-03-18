К тому же признался, получил ли права на отсрочку от мобилизации после поступления. Сообщает Show 24 со ссылкой на "РБК-Украина".

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Телеведущий сейчас получает степень магистра по специальности "Публичное управление".

Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строк, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством,

– отметил Александр.

Он убежден, что образование должно стать приоритетом для молодого поколения, ведь оно не только дает возможность овладеть профессией, но и развивает критическое мышление и аналитические способности. Также Педан добавил, что вся его семья активно учится: жена получает второе высшее образование, дочь учится в Украинском католическом университете, а сын – в школе.

Что известно о профессиональной деятельности Александра Педана