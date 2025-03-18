К тому же признался, получил ли права на отсрочку от мобилизации после поступления. Сообщает Show 24 со ссылкой на "РБК-Украина".
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Телеведущий сейчас получает степень магистра по специальности "Публичное управление".
Это второе высшее образование, которое не дает отсрочку. Кстати, между строк, я учусь для того, чтобы понять, как лучше построить этот мостик между общественным сектором, бизнесом и государством,
– отметил Александр.
Он убежден, что образование должно стать приоритетом для молодого поколения, ведь оно не только дает возможность овладеть профессией, но и развивает критическое мышление и аналитические способности. Также Педан добавил, что вся его семья активно учится: жена получает второе высшее образование, дочь учится в Украинском католическом университете, а сын – в школе.
Что известно о профессиональной деятельности Александра Педана
- Александр является ведущим шоу "Кто сверху?", "Я люблю Украину" и с недавних пор интеллектуально-экстремального проекта "Игра на нервах".
- Также он активно занимается общественной деятельностью. Среди его проектов – образовательные инициативы "УниверСһеск" и "КолледжСһеск", которые реализуются в сотрудничестве с Министерством образования Украины и донорскими организациями, а также лекции по минной безопасности для детей совместно с ЮНИСЕФ.
- Недавно Александр стал соучредителем благотворительного фонда "Второе дыхание UA", который фокусируется на физической и ментальной реабилитации военных с протезами через спортивные активности. В День Независимости Педан вместе с протезированными военными поднялся на гору в Карпатах.
- Кроме того, Александр собирает средства и ездит на передовую к военным.