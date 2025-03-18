До того ж зізнався, чи отримав права на відстрочку від мобілізації після вступу. Повідомляє Show 24 з посиланням на "РБК-Україна".

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Телеведучий наразі здобуває ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління".

Це друга вища освіта, яка не дає відстрочку. До речі, між рядками, я навчаюся для того, щоб зрозуміти, як краще побудувати цей місток між громадським сектором, бізнесом і державою,

– зазначив Олександр.

Він переконаний, що освіта має стати пріоритетом для молодого покоління, адже вона не лише дає можливість опанувати професію, але й розвиває критичне мислення та аналітичні здібності. Також Педан додав, що вся його родина активно навчається: дружина здобуває другу вищу освіту, донька навчається в Українському католицькому університеті, а син – у школі.

Що відомо про професійну діяльність Олександра Педана