До того ж зізнався, чи отримав права на відстрочку від мобілізації після вступу. Повідомляє Show 24 з посиланням на "РБК-Україна".
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Телеведучий наразі здобуває ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління".
Це друга вища освіта, яка не дає відстрочку. До речі, між рядками, я навчаюся для того, щоб зрозуміти, як краще побудувати цей місток між громадським сектором, бізнесом і державою,
– зазначив Олександр.
Він переконаний, що освіта має стати пріоритетом для молодого покоління, адже вона не лише дає можливість опанувати професію, але й розвиває критичне мислення та аналітичні здібності. Також Педан додав, що вся його родина активно навчається: дружина здобуває другу вищу освіту, донька навчається в Українському католицькому університеті, а син – у школі.
Що відомо про професійну діяльність Олександра Педана
- Олександр є ведучим шоу "Хто зверху?", "Я люблю Україну" та віднедавна інтелектуально-екстремального проєкту "Гра на нервах".
- Також він активно займається громадською діяльністю. Серед його проєктів – освітні ініціативи "УніверCheck" та "КоледжCheck", які реалізуються у співпраці з Міністерством освіти України та донорськими організаціями, а також лекції з мінної безпеки для дітей спільно з ЮНІСЕФ.
- Нещодавно шоумен став співзасновником благодійного фонду "Друге дихання UA", який фокусується на фізичній та ментальній реабілітації військових з протезами через спортивні активності. У День Незалежності Педан разом з протезованими військовими піднявся на гору в Карпатах.
- Крім того, Олександр збирає кошти та їздить на передову до військових.