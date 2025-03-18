Хлопчику виповнилося два з половиною роки. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Віталіни Ющенко.
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Так, невістка експрезидента України показала в соцмережах маленького Андрійка, якого ніжно називає "світлячком". Після цього тітка хлопчика – Віталіна Ющенко теж опублікувала фото малюка.
Оленка замилувалася світлячком і я вирішила трішки замилуватися нашим зайченятком,
– написала вона під цими кадрами.
Для довідки! Маленький Андрій є п'ятим онуком колишнього президента України Віктора Ющенка та наймолодшим членом родини.
Що відомо про стосунки Олени та Андрія Ющенків
- Пара одружилася у 2018 році.
- 24 серпня 2022 року на світ з'явився малюк, названий на честь батька. Олена зазначала, що народжувала Андрія в Україні.
Нагадаємо, до шлюбу з Оленою Андрій Ющенко вже мав досвід сімейного життя. Його першою дружиною була Єлизавета, сестра популярної телеведучої Маші Єфросиніної. Перший шлюб протривав три роки (2009-2012), у ньому народилася донька Варвара. Після розлучення дівчинка залишилася з матір'ю і нині проживає в Росії. Нещодавно Маша Єфросиніна зізналася, чи спілкується з сестрою.