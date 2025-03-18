Мальчику исполнилось два с половиной года. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Виталины Ющенко.

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Так, невестка экс-президента Украины показала в соцсетях маленького Андрюшу, которого нежно называет "светлячком". После этого тетя мальчика – Виталина Ющенко тоже опубликовала фото малыша.

Аленка залюбовалась светлячком и я решила немного полюбоваться нашим зайчонком,

– написала она под этими кадрами.

Для справки! Маленький Андрей является пятым внуком бывшего президента Украины Виктора Ющенко и самым молодым членом семьи.

Что известно об отношениях Елены и Андрея Ющенко

Пара поженилась в 2018 году.

24 августа 2022 года на свет появился малыш, названный в честь отца. Елена отмечала, что рожала Андрея в Украине.

Напомним, до брака с Еленой Андрей Ющенко уже имел опыт семейной жизни. Его первой женой была Елизавета, сестра популярной телеведущей Маши Ефросининой. Первый брак продлился три года (2009-2012), в нем родилась дочь Варвара. После развода девочка осталась с матерью и ныне проживает в России. Недавно Маша Ефросинина призналась, общается ли с сестрой.