День Незалежності – найважливіше свято для всіх українців. Хтось святкував у колі сім’ї, хто з друзями, хто сам гуляв рідним чи улюбленим містом. Ведучий та громадський діяч Олександр Педан розгорнув прапор України на горі в Карпатах, куди піднявся з протезованими військовими.

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Олександр Педан розповів, що нещодавно "подружився" з Superhumans Center – одним із найсучасніших в Україні центрів протезування та реабілітації для військових. Він вирішив зайнятися спортом з хлопцями й дівчатами на протезах, щоб допомогти адаптуватися та соціалізуватися.

Спочатку ми провели час на скеледромі у Львові. Там перекинулись декількома словами, що наступного разу зустрінемось на скелях Довбуша в Карпатах. На цю мою пропозицію хлопці відповіли: "А сходімо на Говерлу". Вже за тиждень ми зідзвонились та планували похід в гори на День Незалежності,

– розповів ведучий.

Підйом на Говерлу має складний маршрут, тому вирішили йти на гору Кострича, куди легше під'їхати, і де не такий крутий підйом. Олександра та протезованих військових супроводжували помічники з Superhumans Center, аби все було безпечно.

Ветеранів було семеро: двоє без руки, троє без однієї ноги і двоє без двох ніг. Сходження розпочалось зранку 24 серпня, повністю самостійною – такою була принципова позиція всіх хлопців. Разом вони вийшли на полонину гори висотою 1385 метрів.

Це зараз претендує на рекорд України, оскільки семеро військових з ампутаціями одночасно ще не виходили на гору. Це вражає!

– поділився Олександр Педан.



Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби

Команда відпочила, а згодом розділилась: двоє хлопців розпочали спуск вниз, а решта піднялися далі, на саму вершину. Загалом подолали висоту 1586 метрів.

"Була дорога і через ліс, і лісова стежка з корінням, і кам’янисті шляхи, і високі ухили, де ми страхували хлопців, аби вони раптом не впали. Місцями були джерельця, які треба було переходити. В розмоклій землі трохи застрягали протези і милиці. Але наші ветерани – дійсно суперлюди! Вони все подолали через біль і всі складнощі. Я ними дуже сильно пишаюсь!" – підкреслив ведучий.



Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби



Олександр Педан з ветеранами / Фото пресслужби

Ця ініціатива, як і День Незалежності, став дуже особливим для Олександра Педана. Він підкреслив, що таким чином команда вирішила показати ціну незалежності, яку щодня виборюють наші захисники.

"Протезовані військові показують, що треба продовжувати жити! Якщо ви думаєте, що у вас проблеми, просто подивіться на них. До речі, на гору я виніс імпровізований кубок, який ми подарували хлопцю, який піднявся останнім. Аби довести, що переможці – всі, хто взагалі наважився на цей маршрут. А для тих, хто дійшов до вершини, – це надперемога. Кубком слугувала банка з маринованими білими грибами, які нам подарували у Буковелі", – з усмішкою підсумував Олександр Педан.