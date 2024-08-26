У День Незалежності України у Харкові вперше з початку повномасштабної війни місцева влада увімкнула святкове освітлення – "Зоряне небо". Це викликало захоплення й ажіотаж у харків'ян – настільки, що у місті виникли затори. 24 серпня у місті панувала неймовірна атмосфера, тож місцеві жителі та гості міста знімали святкування на відео, пише Show 24.

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Ролики з незламного Харкова розлітаються мережею та збирають тисячі переглядів і вподобань. Крім "Зоряного неба", місцеві музиканти співали українських пісень (зокрема, "Червону руту"), лунали патріотичні гасла, також запустили фонтани у кількох місцях.

Як Харків святкував День Незалежності та День міста: відео

Ролики з Харкова розчулюють українців. Не лише тих, хто вимушено виїхав з міста, але й мешканців усіх куточків держави:

"Чому я постійно плачу після відео з Харковом, хоч живу в Києві. Тримайтесь, незламні!";

"Облайкала всі відео з Харкова. Плачу, пишаюсь, хочу до вас. Обожнювала приїжджати з родиною погуляти прекрасним містом. Харків'яни, ви – вогонь";

"Львів вітає вас, харків'яни! Швидшої перемоги нашій неньці – Україні. Як же приємно чути українські пісні, а ще більше підспівування і підтримку".

На вулицях міста також побачили мера Харкова – Ігоря Терехова. Святкову ілюмінацію вимкнули близько 22:30. Це був перший масштабний святковий захід у Харкові за понад 2,5 роки великої війни.