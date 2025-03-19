Письменниця народилась у місті Ржищеві, що на Київщині. У дитинстві Костенко мріяла стати льотчицею, ба більше, вона навіть "створила" парашут із простирадла й каркаса від парасольки й таким чином намагалась зістрибнути з горища. Прикладом для наслідування у Ліни завжди був її батько – Василь Костенко. Чоловік знав 12 мов, однак у 1936 році, коли поетеса була ще зовсім маленькою дівчинкою, батька засудили на 10 років концтаборів, а вона отримала тавро "донька ворога народу", що мало неабиякий вплив на її майбутнє. У матеріалі Show24 розповідаємо, як складалось життя Костенко, що приховує її особисте життя та як живе письменниця сьогодні.

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Поетеса-шістдесятниця, яка писала у "шухляду"

У Києві письменниця ходила до школи, а згодом пробувала здобувати вищу освіту. Свого часу Костенко захоплювалась працями філософів і хотіла вступити на філософський факультет Київського вишу. Однак статус доньки "ворога народу" завадив реалізувати цю мрію.

У юні роки Ліна захоплювала інших своїми віршами та поглядами на поезію. Вона мала змогу ділитись своїм талантом у літературній студії при Спілці письменників України, яку відвідувала у повоєнні роки.

Ліна Костенко в молодості / Архівне фото

Вже у 1946 році були опубліковані перші вірші Костенко. Вона вступила до Київського педагогічного інституту ім. М. Горького, але залишила його і поїхала навчатися в Московський літературний інститут ім. М. Горького.

У 1956 році дівчина закінчила навчання й видала першу книгу з поезіями під назвою "Проміння землі".

Ліна Костенко – "Проміння землі" / Фото з відкритих джерел

1958 рік – збірка "Вітрила";

1961 рік – збірка "Мандрівки серця";

1962 рік – збірку "Зоряний інтеграл" заборонила радянська цензура;

1972 рік – радянська цензура знову забракувала збірку Костенко "Княжа гора".

Аж до 1977 року твори поетеси не виходили окремими виданнями аж до появи збірки "Над берегами вічної ріки". Увесь цей час Костенко була вимушена "писати у шухляду". У цей час якраз були написані знамениті твори письменниці – "Маруся Чурай", "Берестечко" й вірші, що увійшли до збірок "Над берегами вічної ріки" та "Неповторність".

У 1963 році Ліна разом зі сценаристом Аркадієм Добровольським працювали над сценарієм фільму "Перевірте свої годинники".

Коли у 1965 році почали заарештовувати представників української інтелігенції, Костенко не залишилась осторонь. Вона підписувала листи на знак протесту, коли у Львові судили В'ячеслава Чорновола і його друзів, вона була на процесі. У 1969 році у діаспорі видали велику збірку "Поезії", куди увійшли найкращі роботи поетеси й вірші, які поширювалися у "самвидаві" через заборону тогочасною цензурою.

1977 рік став для Костенко часом, коли вона повернулась у поезію. Тоді почали виходити всі її роботи, які довгий час писались "у шухляду".

Ліна Костенко – "Маруся Чурай" / Фото з Вікіпедії

До слова, за роман у віршах "Маруся Чурай" та збірку "Неповторність" поетеса отримала Державну премію України імені Т. Г. Шевченка.

1992 рік – її було нагороджено Почесною відзнакою Президента України;

У 1994 році Ліні Костенко присудили премію Франческа Петрарки за книжку "Інкрустації", видану італійською мовою;

1998 рік – у Торонто Світовий конгрес українців нагородив Костенко своєю найвищою відзнакою – медаллю Святого Володимира;

2000 рік – Костенко стала першим лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Олени Теліги, а також була нагороджена Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня;

2022 рік – отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Поетеса присвятила його українським захисникам.

Особисте життя

Письменниця точно не страждала від браку уваги від чоловіків, адже кожен хотів, щоб Костенко присвятили йому бодай хвилину своєї уваги. У студентські роки Микола Руденко – український письменник і філософ, був зачарований юною Ліною. Василь Симоненко також не міг встояти перед красою поетеси, хоч і був на 5 років молодший.

Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на 5 років. На неї не можна було дивитися без захвату: жіночна, з лукавинкою в очах – справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав: "Мене нагородила поглядом Косталіна",

– розповідав поет Микола Сом, який у гуртожитку жив з Симоненком.

Крім того, у ряди шанувальників також записався Дмитро Павличко. Він навіть розповідав, що ще з 50-х років зберігав коробку сірників, які купив для Ліни, щоб міг у потрібний момент запалити її цигарку.

Дмитро Павличко та Василь Симоненко / Колаж 24 Каналу

Під час навчання у Московському інституті Костенко познайомилась із польським письменником Єжи Яном Пахльовським. У 26 років, коли Ліна була на останньому курсі навчання, вона вийшла заміж. У подружжя народилась донька Оксана, однак цей союз довго не протримався. Усе через те, що жоден із партнерів не хотів покидати свою рідну країну.

Перший чоловік Ліни Костенко / Архівні фото

У 28 років Ліна співпрацювала з Аркадієм Добровольським. Чоловік був старший за поетесу на 20 років. Тоді сценарист був одружений, однак не міг встояти перед красою і талантом письменниці. Їхній зв'язок був заборонений, і поетеса ніколи його не коментувала.

Ліна Костенко закохалась в Аркадія Добровольського / Архівне фото

У 1963 році Костенко познайомилась із кінознавцем Василем Цвіркуновим. Він був одружений, мав дітей і під час Другої світової війни втратив ногу. У цього чоловіка Ліна також закохалась. В одному з інтерв'ю Ліна Костенко розповіла, що з першого погляду відчула зв'язок з Василем.

Усе, що було дороге йому, стало дорогим і для мене. Мої друзі стали його друзями. Багато хто, знаючи мій характер, дивувалися: і як це він з нею живе? А все дуже просто. Василь Васильович вважав, що повинен мене захищати. І, почуваючись захищеною, я робилася як шовкова,

– зізнавалася поетеса.

Закохані таки одружились, а у 1969 році Костенко народила сина Василя.

Ліна Костенко з Василем Цвіркуновим / Архівне фото

Кохання цієї пари було палким і щирим. Подружжя прожило разом майже 40 років. На жаль, у 2000 році Василь помер. З того часу поетеса присвятила чимало рядків на папері своєму коханому, щоб усі знали, що їхнє кохання продовжує жити навіть за тих обставин.

Цікаві факти з біографії Ліни Костенко

Свого часу письменниця відмовилась від премії "Золотий письменник України", а також запротестувала за вручення їй звання "Героя України". Тоді вона сказала легендарну фразу: "Політичної біжутерії не ношу".

У 2005 році вирушила з експедицією до Чорнобиля, де працювала на рівні з вченими, які досліджували та рятували предмети побуту й артефакти народної культури від знищення і забуття.

У 2015 році мала планета №290127 у Сонячній системі отримала ім'я Ліна Костенко.

Разом із чоловіком Василем Цвіркуновим об'їздили всю Україну на їхньому "Запорожці".

Де зараз Ліна Костенко

У 2022 році, уже після початку повномасштабної війни, поетеса зізналась, що передчувала війну.

Не питайте мене про це, я дуже добре знаю, що таке росіяни, я не хочу нічого поганого говорити про росіян, і я ніколи не відчувала жодного поганого почуття до жодного народу, а зараз росіян я терпіти не можу. Я усі 30 років незалежності знала, що Росія на нас нападе. Я це знала,

– підкреслила Костенко.

Сьогодні Ліна Костенко вже довгий час не з'являється на публіці. У травні минулого року мер Києва Віталій Кличко присвоїв поетці та колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Почесного громадянина Києва. Він вручив їм відзнаки вдома у Ліни Василівни.

Валерій Залужний вдома у Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Днями, донька Ліни Костенко розповіла, що мама перебуває вдома і почувається добре.

З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві,

– зазначила донька поетеси.

Восени 2024 року Сергій Жадан зустрівся з Ліною Костенко. Музикант і письменник взяв у поетеси інтерв'ю.