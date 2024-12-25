Справжнє ім'я артиста – Іван Бобул. Народився він у багатодітній родині, яка проживала у Чернівецькій області. Після закінчення школи вступив до ПТУ в Слов'янську Донецької області, де навчався на токаря керамічних виробів. Що стояло на заваді популярності, як складалось особисте життя та де зараз Іво Бобул, читайте в матеріалі Show 24.

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Як складалась кар'єра народного артиста

Під час навчання Іво Бобул проходив практику за що отримував гроші. Як казав сам артист, це було приблизно 97 радянських рублів. Частину грошей відправляв мамі, а частину – залишав собі. Згодом юнак повернувся додому й думав, що зможе присвячувати час музиці, однак життя складалось не так, як би того хотілось. Захворіла мама й Бобул був змушений шукати роботу. Від так артист потрапив на будівництво.

Іво Бобул у молодості / Архівне фото з фейсбуку співака

Згодом сестра співака познайомила його з диригентом, який оцінив талант юнака й так він почав співати в ресторані. Під час служби в армії їздив із концертами по військових частинах, а професійну освіту здобував у Чернівецькому музучилищі. Був учасником різних колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо. Багато пісень з репертуару Бобула стали народними шлягерами: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" тощо.

Іво Бобул – "Скрипалю": дивіться відео онлайн

Однак, як би артист не старався – всеукраїнська слава до нього вперто не хотіла приходити. У 1990 році Бобул представив слухачам одну з найвідоміших пісень свого репертуару – "На Україну повернусь".

Іво Бобул – "На Україну повернусь": дивіться відео онлайн

У 1991 році заспівав із Лілією Сандулесу низку пісень: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" та інші. Цікаво, що деякі з цих треків сьогодні дуже популярні серед сучасного покоління.

У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, у 1998 – народного артиста, у 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

До слова, вокалу співак також навчався в Київській муніципальній академії естрадного і циркового мистецтва, а у 2006 році отримав червоний диплом магістра музично-педагогічного факультету Чернівецького національного університету, що дає йому підстави навчати вокалу студентів. Бобул навіть був завідувачем кафедри естрадного та академічного вокалу й звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України.

Іво Бобул / Фото Євгенія Несіна

Крім того, артист давав благодійні концерти у фронтових підрозділах і в різних населених пунктах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Особисте життя

Ця тема у житті Іво Бобула доволі непроста. А все через те, що чоловік був одружений аж чотири рази. З першою дружиною шлюб протримався всього лиш три місяці. За словами артиста, винуватицею стала теща, яка налаштовувала дівчину проти нього. Однак у пари народився син Руслан, який сьогодні проживає у США.

У другому шлюбі народилась донька Людмила. Як каже артист, він розлучився, бо дружина загуляла.

Третій шлюб був довжиною в 10 років зі співачкою Лілією Сандулесу. Причиною розставання називають несумісність характерів. У подружжя не було спільних дітей, але вони багато виступали та гастролювали разом.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

У четвертому шлюбі у співака народився син Данило. Іво Бобул каже, що у молодшого сина немає зіркової хвороби й він часто приходить на концерти батька. До слова, дружина Наталія молодша від зіркового чоловіка на 12 років.

Син Іво Бобула – Данило / Скриншот із відео "Сніданок 1+1"

У народного артиста є троє онуків. Він запевнив, що дарує їм подарунки та допомагає матеріально. Однак в інші деталі особистого життя знаменитість не вдається, адже вважає, що щастя любить тишу.

Не буду казати про всіх, але у деяких людей дуже погані очі. Це твоє особисте – ховай!,

– вважає співак.

Скандали в кар'єрі Іво Бобула

У далекому 2016 році стався скандал між спортсменом Віктором Вірастюком й Іво Бобулом. Перший – висміяв іменний номер співака в одному з готелів у Чернівцях, а за декілька років артист сказав, що така поведінка Вірастюка "є свинською".

До мене з іронією не треба. До мене треба з повагою. Я не той хлопчик для побиття. Іронією хай він займеться зі своєю дружиною. А до мене це має бути повага, тому що я – народний артист України,

– сказав Бобул.

А вже у 2023 році розгорілась серйозна суперечка суспільного рівня через гострі сексистські висловлювання Іво Бобула в інтерв'ю Еммі Антонюк. Співак назвав жінок "розбалуваними", бо вони "дуже багато хочуть" і перебирають чоловіками. На його думку, жінки є меркантильними й для них важливі лише гроші. Після того, як Емма виступила з протилежною думкою, Бобул зі скандалом пішов зі студії.

Після таких заяв суспільство поділилось на дві сторони: одні – підтримали співака, а другі – захейтили. Сама Антонюк запевнила, що це інтерв'ю – не просто хайп і скандал, а спроба наголосити, що з жінками так не можна, не можна знецінювати їх.

Де зараз Іво Бобул

Народний артист продовжує виступати та ділиться з публікою новою творчістю. До прикладу, нещодавно співак презентував пісню "Почуття", яку присвятив темі щирого кохання.

Іво Бобул – "Почуття": слухайте пісню онлайн

Крім того, зірка не відстає і від сучасних тенденцій. Він записав ремікси на свої треки з Kolaba, які зібрали чималу кількість прослуховувань.

KOLABA & ІВО БОБУЛ – "А липи цвітуть": дивіться відео онлайн

Зазначимо й те, що у Бобула була квартира у Криму. Артист придбав нерухомість ще до анексії пів острова. Співак поділився, що майно згоріло. За його версією, це окупанти підпалили квартиру.