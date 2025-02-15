Настоящее имя артиста – Иван Бобул. Родился он в многодетной семье, которая проживала в Черновицкой области. После окончания школы поступил в ПТУ в Славянске Донецкой области, где учился на токаря керамических изделий. Что мешало популярности, как складывалась личная жизнь и где сейчас Иво Бобул, читайте в материале 24 Канала.

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Как складывалась карьера народного артиста

Во время учебы Иво Бобул проходил практику, за что получал деньги. Как говорил сам артист, это было примерно 97 советских рублей. Часть денег отправлял маме, а часть – оставлял себе. Впоследствии юноша вернулся домой и думал, что сможет посвящать время музыке, однако жизнь складывалась не так, как бы того хотелось. Заболела мама и Бобул был вынужден искать работу. Следовательно артист попал на строительство.

Иво Бобул в молодости / Архивное фото из фейсбука певца

Впоследствии сестра певца познакомила его с дирижером, который оценил талант юноши и так он начал петь в ресторане. Во время службы в армии ездил с концертами по воинским частям, а профессиональное образование получал в Черновицком музучилище. Был участником различных коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и др. Многие песни из репертуара Бобула стали народными шлягерами: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" и др.

Иво Бобул – "Скрипалю": смотрите видео онлайн

Однако, как бы артист не старался – всеукраинская слава к нему упорно не хотела приходить. В 1990 году Бобул представил слушателям одну из самых известных песен своего репертуара – "На Україну повернусь.

Иво Бобул – "На Україну повернусь": смотрите видео онлайн

В 1991 году спел с Лилией Сандулесу ряд песен: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" и другие. Интересно, что некоторые из этих треков сегодня очень популярны среди современного поколения.

В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, в 1998 – народного артиста, в 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 – орден "За заслуги" III степени.

К слову, вокалу певец также учился в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, а в 2006 году получил красный диплом магистра музыкально-педагогического факультета Черновицкого национального университета, что дает ему основания обучать вокалу студентов. Бобул даже был заведующим кафедрой эстрадного и академического вокала и звукорежиссуры Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.

Иво Бобул / Фото Евгения Несина

Кроме того, артист давал благотворительные концерты во фронтовых подразделениях и в различных населенных пунктах на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Личная жизнь

Эта тема в жизни Иво Бобула довольно непростая. А все из-за того, что мужчина был женат аж четыре раза. С первой женой брак продержался всего лишь три месяца. По словам артиста, виновницей стала теща, которая настраивала девушку против него. Однако у пары родился сын Руслан, который сегодня проживает в США.

Во втором браке родилась дочь Людмила. Как говорит артист, он развелся, потому что жена загуляла.

Третий брак был длиной в 10 лет с певицей Лилией Сандулесу. Причиной расставания называют несовместимость характеров. У супругов не было общих детей, но они много выступали и гастролировали вместе.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

В четвертом браке у певца родился сын Даниил. Иво Бобул говорит, что у младшего сына нет звездной болезни и он часто приходит на концерты отца. К слову, жена Наталья моложе звездного мужа на 12 лет.

Сын Иво Бобула – Даниил / Скриншот из видео "Сніданок 1+1"

У народного артиста есть трое внуков. Он заверил, что дарит им подарки и помогает материально. Однако в другие детали личной жизни знаменитость не вдается, ведь считает, что счастье любит тишину.

Не буду говорить обо всех, но у некоторых людей очень плохие глаза. Это твое личное – прячь!,

– считает певец.

Скандалы в карьере Иво Бобула

В далеком 2016 году произошел скандал между спортсменом Виктором Вирастюком и Иво Бобулом. Первый – высмеял именной номер певца в одном из отелей в Черновцах, а через несколько лет артист сказал, что такое поведение Вирастюка "является свинским".

Ко мне с иронией не надо. Ко мне надо с уважением. Я не тот мальчик для битья. Иронией пусть он займется со своей женой. А ко мне это должно быть уважение, потому что я – народный артист Украины,

– сказал Бобул.

А уже в 2023 году разгорелся серьезный спор общественного уровня из-за острых сексистских высказываний Иво Бобула в интервью Эмме Антонюк. Певец назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами. По его мнению, женщины являются меркантильными и для них важны только деньги. После того как Эмма выступила с противоположным мнением, Бобул со скандалом ушел из студии.

После таких заявлений общество разделилось на две стороны: одни – поддержали певца, а другие – захейтили. Сама Антонюк заверила, что это интервью – не просто хайп и скандал, а попытка подчеркнуть, что с женщинами так нельзя, нельзя обесценивать их.

Где сейчас Иво Бобул

Народный артист продолжает выступать и делится с публикой новым творчеством. К примеру, в декабре певец презентовал песню "Почуття", которую посвятил теме искренней любви.

Иво Бобул – "Почуття": слушайте песню онлайн

Кроме того, звезда не отстает и от современных тенденций. Он записал ремиксы на свои треки с Kolaba, которые собрали немалое количество прослушиваний.

KOLABA & ИВО БОБУЛ – "А липи цвітуть": смотрите видео онлайн

Отметим и то, что у Бобула была квартира в Крыму. Артист приобрел недвижимость еще до аннексии пол острова. Певец поделился, что имущество сгорело. По его версии, это оккупанты подожгли квартиру.